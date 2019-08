Amazon Prime Video se fait une place dans les box SFR

Un partenariat Amazon Prime Video / SFR en France

La maison-mère Altice n’est pas peu fière d’annoncer aujourd’hui un partenariat entre SFR et Amazon Prime Video. De cette manière, le groupe souhaite mettre « le meilleur des contenus à disposition des clients SFR en France« . Comment ? En intégrant Amazon Prime Video à ses offres LaBox SFR Fibre, SFR Box Plus et SFR Box 8, tout simplement.

SFR souhaite ainsi proposer à ses abonnés une même expérience parfaitement intégrée. Les clients pourront de cette manière rechercher, consulter et profiter des films et des séries qu’ils apprécient avec la commodité et la flexibilité d’une plate-forme unique. Le service Amazon Prime Video sera ainsi disponible directement sur le décodeur SFR, et utilisable « avec la même télécommande qu’ils utilisent tous les jours » annonce l’opérateur.

Des contenus de qualité

L’occasion bien sûr de retrouver l’intégralité du catalogue Amazon Prime Video, avec notamment les créations originales Amazon comme The Marvelous Mrs. Maisel, Good Omens, Tom Clancy’s Jack Ryan, The Grand Tour, The Boys, The Man in the High Castle ou encore American Gods, mais aussi des exclusivités « made in France » de qualité, comme « Jérôme Commandeur : Tout en douceur » ou encore « Raphaël Varane : Destin de Champion ».

SFR précise que les clients de l’opérateur pourront prochainement accéder à Amazon Prime Video via les applications SFR. Le service sera également accessible bien sûr aux clients mobiles SFR. Rappelons au passage que notre critique complète, signée Captain Popcorn, est toujours disponible à cette adresse.

Rappelons pour conclure que le service Amazon Prime Video est disponible pour tous les abonnés Amazon Prime. En d’autres termes, si vous êtes un membre Amazon Prime (49 euros/an), vous pouvez dès à présent prétendre à l’intégralité du catalogue de Prime Video. Il suffit pour cela d’installer l’application, et de vous identifier avec les mêmes login/mot de passe utilisés sur le site marchand Amazon.