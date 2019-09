Android 10 : la mise à jour OxygenOS disponible sur les OnePlus 7/7 Pro

Android 10 déjà sur les OnePlus 7 et 7 Pro

Lancé il y a quelques semaines maintenant, le tout nouvel Android 10 va évidemment arriver par vagues sur les principaux smartphones (récents) du marché. Du côté de chez OnePlus, après deux phase beta, on annonce que la mise à jour OxygenOS 10 (basée sur Android 10 donc) est d’ores et déjà en cours de déploiement.

Une mise à jour qui ne concerne pour l’heure que les derniers fleurons en date de la marque, à savoir les OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro. Ainsi, dès à présent, certains utilisateurs peuvent prétendre à la toute nouvelle version de l’OS made in OnePlus. « Certains » seulement, car le déploiement ne concerne pour l’heure qu’une poignée d’utilisateurs, avant d’être lancé à plus grande échelle au fil des jours à venir.

Evidemment, les OnePlus 7 et 7 Pro qui migreront vers OxygenOS 10 pourront bénéficier de toutes les nouveautés inhérentes à Android 10, à savoir le nouveau design, une meilleure gestion de la géolocalisation, de nouvelles formes de personnalisation, la navigation par gestes, le Game Space, le Smart Display…. A noter qu’il est possible de « forcer » l’installation d’OxygenOS 10, même s’il reste préférable d’attendre sagement l’arrivée de la mise à jour via OTA.

Les nouveaux OnePlus 7T dévoilés le 10 octobre

Une excellente nouvelle donc pour les utilisateurs OnePlus, même si on espère que les smartphones plus « anciens » seront eux aussi rapidement concernés. Pour ce qui est du futur de la marque, rappelons que le groupe chinois a d’ores et déjà confirmé la présentation de sa gamme OnePlus 7T à Londres le 10 octobre prochain.

Récemment, le CEO de OnePlus, Pete Lau, dévoilait sur les forums de la marque diverses photos (officielles donc) du nouveau OnePlus 7T. Ce dernier profitera non seulement d’un écran 90 Hz, mais aussi d’un triple capteur photo à l’arrière. Reste à savoir maintenant quelles seront les nouveautés apportées par le très attendu OnePlus 7T Pro. Réponses très bientôt sur Presse-Citron…