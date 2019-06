OnePlus dévoile sa nouvelle version limitée du OnePlus 7 Pro

Si OnePlus a officiellement présenté ses modèles 7 et 7 Pro à la date du 14 mai, la firme chinoise a annoncé le lancement d’une nouvelle version Pro disponible en version illimitée. Voici ce qu’il faut savoir sur ce modèle.

Le OnePlus 7 Pro Almond disponible dès le 22 juin

Le constructeur chinois indique que le OnePlus 7 Pro Almond est une version limitée et exclusive du nouveau smartphone de la marque. Comme l’on peut le voir sur les images, il s’agit là d’un téléphone de couleur claire, là où le dernier modèle de la firme n’était disponible qu’aux couleurs Mirror gray et Nebula blue.

En conséquence, les utilisateurs pourront profiter d’une nouvelle version plus claire du OnePlus 7 Pro, une couleur or qui n’est pas sans rappeler celle des iPhone 8 et 8 Plus qu’Apple avait dévoilé en 2017. La firme chinoise ajoute à ce sujet qu’un léger reflet doré apparaît sous la vitre en verre du smartphone, là où un liseré de la même couleur contourne l’écran. La caméra pop-up qui fait la spécificité du mobile dispose également de cette finition or.

Comme l’indique OnePlus, ce modèle sera disponible dès le 22 juin à 11 heures du matin dans le design store LEGACY, situé au 46 Avenue George V à Paris 8. La marque précise que les utilisateurs pourront profiter de cadeaux exclusifs et découvrir les autres produits du constructeur.

Pour ceux qui ne pourraient pas se rendre sur place, le OnePlus 7 Pro Almond sera également disponible sur les sites de OnePlus, de la Fnac et de Darty dès le 25 juin. Disponible en version 8 Go / 256 Go, le smartphone sera commercialisé au tarif de 759 euros, comme ses homologues noir et bleu.

Pour rappel, le OnePlus 7 Pro dispose d’un écran OLED de 6,41 pouces (FHD+), incurvé sur les côtés afin de proposer une surface de pas moins de 93% de la face avant de l’appareil. Il embarque un SoC Snapdragon 845, pour 6 à 12 Go de RAM et 128 à 256 Go de stockage. Sa particularité principale est cette caméra pop-up qui se rétracte automatiquement en cas de chute.

