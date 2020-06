Android 11 : de nouveaux raccourcis pour contrôler les objets connectés de la maison

Normalement, Google aurait dû organiser une conférence I/O au mois de mai pour présenter les nouveautés de son écosystème. Mais comme vous le savez, cette conférence n’a pas eu lieu à cause de la pandémie. En revanche, la firme devait organiser un événement en ligne pour présenter la première beta d’Android 11 ce mois de juin. Mais cet événement a été repoussé à cause des manifestations aux États-Unis. « Ce n’est pas le moment de célébrer », avait indiqué la firme de Mountain View dans un tweet.

Cependant, Android 11 est toujours en cours de développement. Et cette semaine, l’une des principales nouveautés du système d’exploitation en termes d’interface utilisateur vient de fuiter.

Visiblement, sur la prochaine mouture de son OS, Google a prévu un nouveau « menu d’alimentation ». D’après un tweet relayé par The Verge, ce nouveau menu inclura de nouveaux raccourcis pour contrôler les objets connectés de la maison. Et si vous avez une caméra de surveillance, il sera même possible d’avoir une tuile qui inclura le flux vidéo de cette caméra. Ces raccourcis permettraient seulement d’allumer ou d’éteindre un objet connecté en appuyant sur les tuiles. Un appui long pourrait rediriger l’utilisateur vers l’application mobile qui correspond à l’objet connecté.

Another image shows that live camera feeds can be shown here, though I bet it will only refresh very very slowly (or on demand whenever the Controls populates.)

H/t @Quinny898 for spotting this pic.twitter.com/I5oV0D1JSr

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) May 31, 2020