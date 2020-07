Android 11 : Google a imaginé une nouvelle interface pour Assistant

Au mois de juin, Apple a profité de sa conférence WWDC pour présenter iOS 14. Et parmi les nouveautés de cette mouture du système d’exploitation, il y a la nouvelle interface de Siri. Actuellement, sur iOS 13, lorsque vous invoquez l’assistant d’Apple, celui-ci affiche une interface qui occupe tout l’écran. Mais sur iOS 14, Siri sera plus discret et son interface n’occupera pas tout l’écran pour répondre à vos requêtes. Et sur Android 11, Google semble également avoir imaginé une nouvelle interface pour Assistant.

Pour rappel, Android 11 est déjà disponible en beta et la plupart des nouveautés peuvent être testées sur les smartphones Pixel et quelques modèles fabriqués par des tiers. Mais Google n’a pas encore tout dévoilé. Et parmi les nouveautés qui pourraient être présentées plus tard, il pourrait y avoir une nouvelle bulle flottante via laquelle l’utilisateur pourra interagir avec Google Assistant.

Si pour le moment, cela n’a pas encore été évoqué par la firme de Mountain View, le site 9to5Google indique qu’en fouillant dans le code d’une beta de l’application Google, celui-ci a pu découvrir des éléments suggérant que le développement de la nouvelle fonctionnalité est bien en cour. D’autre part, le site affirme avoir pu activer cette nouveauté d’Android, et a publié la vidéo ci-dessous.

Une interface qui rend la recherche plus accessible ?

Comme vous pouvez le voir, la bulle flottante est similaire à celle qu’on a pour les conversations sur Facebook Messenger. Et sur Android 11, Google veut généraliser l’utilisation de ces bulles flottantes pour les services de messagerie, afin que l’utilisateur puisse plus facilement faire plusieurs choses en même temps. Et il est possible que dans le cadre de ce changement sur Android 11, Google ait décidé d’intégrer les interactions avec Google Assistant dans ce système de bulles.

Mais bien entendu, pour le moment, l’information n’est pas officielle. Et de ce fait, celle-ci est encore à considérer avec une extrême prudence. Google lancera la version stable d’Android 11 avant la fin de l’année. Mais pour le moment, on ne connait pas encore la date de ce lancement.

En attendant, il est possible que la firme lance un nouveau smartphone, le Pixel 4a, au mois d’août. Les rumeurs indiquent que Google va faire cette présentation avant la présentation des nouveaux Galaxy Note par Samsung, qui est programmée pour le 5 aout.