Pixel 4a : une présentation juste avant celle du Galaxy Note 20 ?

En 2019, Google s’est lancé dans le marché des smartphones milieu de gamme avec le Pixel 3a, une version moins performante, mais moins chère du Pixel 3. Et étant donné que Google a réalisé d’assez bonnes ventes avec ce modèle, on s’attend à ce que la firme lance un Pixel 4a. Cependant, alors que le Pixel 3a a été présenté en mai 2019 lors de la conférence Google I/O, le Pixel 4a n’a toujours pas été présenté à ce jour.

Cela est probablement dû aux perturbations causées par la pandémie. Mais la bonne nouvelle, c’est que Google pourrait enfin lever le voile sur son nouveau modèle milieu de gamme dans quelques jours, d’après une nouvelle rumeur qui circule sur la toile. Dans un tweet publié cette semaine, Jon Prosser, une source de « fuites » qui est régulièrement relayée par les médias, indique que le Pixel 4a sera présenté le 3 aout, soit deux jours avant la présentation du Galaxy Note 20 de Samsung.

Finally happy to give a final update on Pixel 4a!

The last date I gave you (provided in the tweet below) is the launch day!

Pixel 4a. August 3. 100%.

Only question is…

Do you care anymore? Or have they pushed this off too much? https://t.co/SZkQpvRAZI

— Jon Prosser (@jon_prosser) July 26, 2020