Android 11 : Google veut proposer des dossiers sécurisés et protégés par mot de passe

Google vient de présenter la première beta d’Android 11, et petit à petit on découvre certaines des nouveautés que la firme proposera sur cette nouvelle mouture du système d’exploitation. Mais comme Android 11 est toujours en cours de développement, il est possible que d’autres fonctionnalités, qui ne sont pas encore connues, soient présentées plus tard. Et parmi ces nouveautés, il pourrait y avoir la possibilité des créer des dossiers sécurisés et protégés par un code PIN sur l’application Files by Google. S’il existe déjà des applications Android qui permettent de créer de genre de dossier protégé, Google voudrait donc proposer cette fonctionnalité via son application de gestion de fichiers, qui est l’app par défaut sur les smartphones Pixel.

Une nouvelle fonctionnalité pour protéger vos documents ?

Pour le moment, la firme n’a pas encore fait d’annonce à ce sujet. Mais nos confrères de 9to5Google ont récemment découvert des indices qui suggèrent le développement de cette nouvelle fonctionnalité en décompilant le fichier .apk de l’app Files by Google, et en analysant le code. Ces dossiers sécurisés pourraient être appelés des « Safe Folder » et visiblement, Google va chiffrer les documents qui seront placés dans ces dossiers, puisque la firme a prévu d’afficher un avertissement rappelant à l’utilisateur l’importance de ne pas oublier le mode passe ou le code PIN.

Étant donné que les utilisateurs de smartphones sont de plus en plus conscients de l’importance de la protection de leurs données, il serait logique que Google propose cette fonctionnalité sur son application de gestion des fichiers sur Android. Néanmoins, en attendant une annonce officielle, cette information est encore à considérer avec une certaine réserve.

En tout cas, avec Android 11, Google semble accorder une importance particulière à la gestion des fichiers. Comme nous l’évoquions dans un précédent article, Google a prévu des améliorations pour la fonctionnalité Scoped Storage qu’il a présentées en 2019. Celle-ci permet de limiter l’accès aux fichiers stockés sur le smartphone par les applications tierces. De plus, Google est aussi en train de développer une fonctionnalité « corbeille » inspirée de celle des ordinateurs qui permet de ne pas supprimer définitivement les fichiers.

Sinon, pour rappel, la version beta d’Android 11 pourra être testée sur des appareils non-Pixel, dont des modèles de Xiaomi, OnePlus, et Oppo.