Sur Android 11, Google s’inspire de la corbeille de Windows

Il y a quelques jours, Google a enfin publié la première beta d’Android 11. Normalement, cette beta aurait dû être dévoilée lors d’un événement en ligne. Mais cet événement a été annulé à la dernière minute, « pour permettre aux gens de se concentrer sur des discussions importantes sur la justice raciale aux États-Unis ». Cette année, la beta d’Android a donc été présentée de manière discrète, via des billets de blog et des vidéos en ligne.

En tout cas, grâce à cette beta, on découvre petit à petit les nouveautés que Google compte proposer avec la prochaine mouture de son système d’exploitation mobile, dont la version stable sortira dans quelques mois. Et parmi ces nouveautés, il y a une corbeille.

Actuellement, lorsque vous supprimez un fichier sur une application Android, ce fichier est perdu pour de bon. Mais avec Android 11, Google va proposer une fonctionnalité inspirée des corbeilles des ordinateurs. Lorsque le développeur d’une application utilise cette nouvelle fonctionnalité sur Android 11, l’utilisateur aura le choix entre supprimer définitivement un fichier ou jeter celui-ci dans la corbeille. Si un fichier est jeté dans la corbeille, celui-ci sera caché, mais il sera possible de récupérer celui-ci si la date d’expiration n’a pas encore été dépassée. Cette date d’expiration est de 30 jours.

Des améliorations dans la gestion de la mémoire

La corbeille fait partie d’une série d’améliorations que Google propose sur Android en ce qui concerne la gestion de la mémoire. Pour rappel, en 2010, la firme de Mountain View a lancé la fonctionnalité Scope Storage, qui contrôle la façon dont les applications accèdent aux fichiers enregistrés sur l’appareil de l’utilisateur, afin de protéger la vie privée et les données des utilisateurs. Et cette année, avec Android 11, Google apporte une série d’améliorations à ce mécanisme.

Sinon, pour rappel, il est maintenant possible de tester Android 11 sur des smartphones non-Pixel. Durant la phase preview, il n’était possible de tester cette nouvelle mouture de l’OS mobile que sur des smartphones de la marque Pixel de Google. Mais maintenant qu’Android 11 est entré dans la phase beta, d’autres marques annoncent qu’il sera possible de tester celui-ci sur leurs modèles. Parmi les appareils sur lesquels il sera possible d’installer la beta d’Android 11, il y a le Mi 10 Pro de Xiaomi, ainsi que l’Oppo Find X2 Pro et le OnePlus 8.