Android Pie : l’application « Bien-être numérique » est disponible sur les appareils Pixel et Android One

Au mois de mai, lors de sa conférence Google I/O, la firme de Mountain View a créé la surprise en présentant les fonctionnalités « Bien-être numérique » pour Android Pie.

Généralement, les sociétés comme Google font en sorte que vous passiez un maximum de temps sur leurs produits et services. Mais les fonctionnalités « Bien-être numérique » font l’inverse puisqu’elles aident les utilisateurs d’Android à passer moins de temps sur leurs smartphones.

L’application propose un tableau de bord pour suivre l’usage du smartphone, le nombre de notifications reçues et le temps passé sur les applications. Il y a également une fonctionnalité qui permet de limiter le temps passé sur une appli. Et le soir, un mode Sommeil vous aider à vous déconnecter en désactivant les notifications et en faisant passer l’écran en nuances de gris.

Ces fonctionnalités étaient testées en beta depuis un moment sur Android Pie. Et aujourd’hui, elles sont finalement disponibles en version stable, via l’application « Bien-être numérique ».

Limité à quelques modèles

Malheureusement, pour le moment, tous les smartphones sous Android Pie ne sont pas compatibles avec le « Bien-être numérique » de Google. D’après la description de l’application sur le Play Store, celle-ci n’est actuellement disponible que pour les smartphones de la gamme Pixel de Google, ainsi que sur les smartphones Android One.

Facebook et Instagram viennent de lancer des fonctionnalités similaires

Le « Bien-être numérique » de Google sort de sa beta alors que de son côté, Facebook vient également de déployer des fonctionnalités similaires pour son réseau social et pour Instagram.

En substance, l’idée est la même : aider les utilisateurs à être moins accros à la technologie. Instagram et Facebook proposent aussi des tableaux de bord pour connaitre le temps passé sur ces applications, et propose même une fonctionnalité qui permet de fixer une limite journalière.