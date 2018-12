Voici la liste des smartphones compatibles (ou bientôt compatibles) avec Android Pie

Il y a quelques jours, de nombreux utilisateurs dans plusieurs pays, ont eu le plaisir de découvrir que Samsung avait joué les pères noël, en proposant la mise à jour de l’OS des Galaxy S9 et Galaxy S9+ avec la version finale d’Android Pie. On peut notamment citer l’Allemagne, les Émirats arabes unis, la Suisse et l’Italie. Pour la La France et d’autres pays, comme vous le verrez dans ce calendrier publié par Samsung, il faudra attendre janvier 2019.

Android Pie : Samsung publie les dates de sortie officielles

Samsung a en effet dévoilé quels seraient les terminaux qui profiteront d’Android Pie dans les mois à venir, cela concerne aussi bien les smartphones, que les tablettes. Android Pie devient donc une réalité chez Samsung. Voici la liste en question et les dates de mise à jour :

Galaxy S9 et S9+ (janvier 2019)

Galaxy Note 9 (février 2019)

Galaxy S8, S8+ et Note 8 (mars 2019)

Galaxy A8 2018, A8+ 2018, A7 2018, A9 2018, Tab S4 10.5 (avril 2019)

Galaxy J4, J4+, J6, J6+, A8 Star (mai 2019)

Galaxy J7 2017 (juillet 2019)

Galaxy J7 Duo (août 2019)

Galaxy Xcover4, J3 2017, Tab S3 9.7 (septembre 2019)

Galaxy Tab A 2017, Tab Active2, Tab A 10.5 (octobre 2019)

Xiaomi aussi propose une mise à jour vers Android 9.0 Pie pour l’un de ses smartphones

Samsung n’est pas le seul à faire part d’informations sur Android Pie, qui jusqu’à présent était surtout présent sur les derniers smartphones Pixel de Google. Une bonne nouvelle pour cet OS mobile qui a beau être disponible depuis le mois d’août, sa présence sur le marché est très faible, voire insignifiante, en raison d’une trop grande fragmentation.

Xiaomi a annoncé que le Mi A1 dispose aussi d’une migration vers Android Pie, qui rappelons-le était le premier smartphone de Xiaomi doté d’Android One. Il s’agit donc du deuxième smartphone de Xiaomi à sauter le pas, puisqu’il y a peu c’était le Mi A2 qui bénéficiait de la mise à jour vers Android 9.0 Pie.

OnePlus, Huawei et Honor sont également de la partie…

On se souvient que OnePlus avait déjà proposé son nouveau OnePlus 6 sous Android Pie au mois de septembre dernier, cette famille va toutefois grossir puisque la marque annonce que les OnePlus 5 et OnePlus 5T passent aussi sous Android Pie et que les OnePlus 3 et OnePlus 3T, seront probablement les prochains à sauter le pas au début de l’année 2019.

Huawei aussi a fait des annonces il y a quelques jours concernant les mises à jour vers Android Pie de plusieurs terminaux de sa marque ou de sa filiale Honor, sans toutefois fixer de date, comme on peut le voir sur ce tweet. Les terminaux en question sont :

Les 7 smartphones qui passeront sous Android Pie sont :