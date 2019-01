Les mises à jour d’Android seraient plus rapides qu’auparavant

Le système d’exploitation Android a de nombreux avantages par rapport à iOS. Mais l’un de ses principaux défauts, c’est la lenteur des mises à jour. Cela est dû au fait que sur un terminal Android, les mises à jour ne dépendent pas uniquement de Google, mais aussi des fabricants de composants, des fabriquant des appareils et parfois même des opérateurs qui vendent les smartphones.

La bonne nouvelle, c’est que Google aurait progressé dans ce domaine. Au mois de novembre, la firme annonçait que les mises à jour vers Android Pie seraient plus rapides que celles d’Android Oreo il y a un an.

Et une étude publiée par Android Authority il y a quelques jours tend à confirmer cela. Le graphique ci-dessous montre le temps qu’il faut attendre pour obtenir une nouvelle version d’Android. Et entre Android 7.0 Nougat et Android 9.0 Pie, le délai semble s’être raccourci, du moins pour les gammes de smartphones considérées dans l’étude.

« En moyenne, les mises à jour de Nougat prenaient environ 192 jours pour atteindre les appareils clés, tandis qu’Oreo était légèrement plus rapide (170). Les mises à jour d’Android Pie touchent les appareils beaucoup plus rapidement, avec une moyenne de seulement 118 jours entre le lancement par Google et les déploiements importants des OEM. C’est une amélioration significative, même si nous attendons toujours les mises à jour de LG et de HTC, ce qui pourrait entraîner cette sauvegarde moyenne », lit-on sur Android Authority.

Android One et le projet Treble améliore le processus de mise à jour des smartphones

Si vous voulez avoir les mises à jour d’Android le plus rapidement possible, le mieux est toujours d’utiliser des smartphones Pixel (qui sont fabriqués par Google).

Néanmoins, chez les autres marques, les mises à jour sont aussi un peu plus rapides, grâce aux mesures prises par Google. Parmi celles-ci, il y a le projet Treble. En substance, Google a revu l’architecture d’Android afin de faire en sorte que les mises à jour proposés par les constructeurs ne dépendent plus de celles des fabriquant de composants.

Google a aussi lancé le programme Android One pour les appareils abordables. Celui-ci permet aussi à la firme de Mountain View d’accélérer le processus de mise à jour sur ces appareils.

(Source)