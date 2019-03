« Angry Birds Isle of Pigs » : le jeu aussi sur PlayStation VR (et disponible dès maintenant)

Angry Birds aussi sur PlayStation VR

Il y a quelques jours, on évoquait sur Presse-Citron l’arrivée d’Angry Birds en mode réalité augmentée sur iPhone. Dès à présent, ce sont les détenteurs d’un casque PlayStation VR qui peuvent profiter du célèbre jeu en réalité virtuelle. En effet, Angry Birds : Isle of Pigs est désormais disponible sur le PS Store, au tarif de 14,99 dollars. Rappelons que le jeu est déjà disponible sur Oculus Rift et HTC Vive.

Bien que la licence (dont le premier jeu remonte à 2009) ne soit plus aussi populaire qu’auparavant, Angry Birds poursuit sa quête de nouveautés, et reste encore très populaire chez certains joueurs.

Concernant l’épisode Isle of Pigs sur PlayStation VR, il s’agit bien sûr, encore et toujours, d’envoyer ces pauvres piafs sur les méchants cochons, avec une immersion sans précédent (VR oblige). Côté progression, la formule reste inchangée, et il faudra tenter de récolter les trois précieuses étoiles à la fin de chaque stage, en réalisant le plus de dégâts possible, avec le moins de piafs.

Dans sa version de base, le jeu propose une cinquantaine de niveaux à parcourir, mais le développeur promet l’ajout de nouvelles missions au fil des semaines, et compte bien proposer plus de 100 niveaux d’ici la fin de l’année. Reste à savoir maintenant si les joueurs PlayStation VR seront aussi sensibles au charme des Angry Birds, que le furent les joueurs nomades par le passé.

Au passage, précisons que Sony a tout récemment annoncé avoir écoulé plus de 4,2 millions de dispositifs PlayStation VR dans le monde. De nombreux jeux (dont certains plutôt attendus) seront d’ailleurs disponibles d’ici le mois de juin.