Apple enregistre la marque « Slofie »… mais c’est quoi au juste ?

Apple et le Slofie

A l’occasion de la présentation, toute récente, de sa nouvelle gamme iPhone 11, Apple avait mis en avant la nouvelle caméra frontale de ses smartphones, capable de réaliser… des Slofies. Un terme relativement barbare, qui se veut la contraction des termes « slow-motion selfie« , et qui a récemment fait l’objet d’une demande officielle d’enregistrement, de la part d’Apple, auprès du bureau américain des brevets et des marques.

En effet, la nouvelle caméra frontale des iPhone 11 est capable de réaliser des vidéos HD 1080p au ralenti, en 120 images/seconde. De quoi permettre aux plus créatifs de mettre au point des vidéos plutôt amusantes à envoyer rapidement à leurs amis, à l’image de ce que l’on fait habituellement avec les selfies.

Rappelons d’ailleurs qu’il y a un peu plus de deux ans maintenant, c’est HMD Global qui tentait de réinventer le selfie avec son Nokia 8, en lançant le révolutionnaire « Bothie ». Vous vous souvenez ?… Non, et c’est normal, car personne ne s’en souvient finalement.

Une manière de protéger le Slofie de la concurrence

Du côté de chez Apple, après une vidéo plutôt réussie durant la keynote, et malgré des retours pas forcément très positifs de la part du public, on a donc décidé de protéger cette appellation « Slofie ». Selon toute vraisemblance, Apple n’a aucunement l’intention de développer cette tendance Slofie (qui n’en est pas vraiment une), et il s’agit surtout pour le groupe américain d’éviter qu’une autre entreprise en prenne le contrôle.

A l’heure actuelle, Apple ne propose pas la moindre application baptisée « Slofie », y compris sur les iPhone 11, où la feature en question est simplement baptisée « slo-mo« . Peut-être qu’une future mise à jour viendra intégrer l’appellation « Slofie » dans les réglages de la caméra frontale. Pour la petite histoire, le groupe Apple a du débourser 400 dollars pour enregistrer ce nouveau terme.

En ce qui concerne les nouveaux iPhone 11, nous vous proposons ici même un large comparatif concernant le nouvel iPhone 11 et sa déclinaison Pro. Une nouvelle gamme iPhone 11 qui démarre à 699 dollars « seulement » aux Etats-Unis, ce qui va permettre à Apple de faire à nouveau exploser les scores de ventes selon divers analystes.