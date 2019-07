Apple : exit le clavier « papillon », et retour du système « en ciseaux » sur les MacBook ?

L’effet papillon, version Apple

Cela fait quelques années maintenant que certains MacBook d’Apple sont victimes d’un souci de fiabilité, au niveau de leur clavier. Une faiblesse qui est due au système à frappe courte, baptisé « papillon« , introduit par Apple en 2015, en lieu et place du clavier « en ciseaux« . Sur la prochaine génération de MacBook Air, Apple aurait dans l’intention d’abandonner une bonne fois pour toutes le format papillon… pour revenir au système en ciseaux.

En effet, si le clavier d’un MacBook récent est plutôt agréable (à défaut d’être silencieux) car il accélère la frappe, ce dernier est également très sensible aux poussières (entre autres). A tel point qu’Apple a mis au point un programme de remplacement gratuit pour tous les MacBook qui souffriraient d’un quelconque souci lié au clavier. Le géant américain avait tenté de régler le problème discrètement, en ajoutant une membrane qui venait bloquer la poussière et les autres particules à même de venir coincer des touches du clavier. Mais en vain…

Retour à ce bon vieux système « en ciseaux » ?

Du côté de chez Ming-Chi Kuo, on estime qu’Apple va donc abandonner le format papillon qui, en plus de poser des soucis de fiabilité, serait également assez onéreux en terme de production. Pour Apple, il s’agirait donc de revenir au format en ciseaux, avec toutefois diverses améliorations apportées ici et là. Rappelons que les MacBook, MacBook Pro 13″ et 15″ sont notamment touchés par ce problème de clavier, qui se traduit par des caractères qui se répètent, ou qui n’apparaissent pas, voire des touches complètement bloquées.

A noter que ce « nouveau » clavier devrait être proposé sur la nouvelle version du MacBook Air, prévue pour cette fin d’année 2019, mais aussi sur les futurs MacBook Pro en 2020. Reste à savoir si cela sera annoncé par Apple comme une « révolution« , ou si le géant américain restera relativement discret sur le sujet… Rappelons qu’Apple s’était excusé, à demi-mot, pour les nombreux soucis rencontrés par les claviers des MacBook depuis 2015, et l’introduction du système dit « papillon ».