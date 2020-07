Apple imagine un accessoire qui transforme l’iPhone en ordinateur

Récemment, durant la conférence WWDC, Apple a annoncé la transition de ses ordinateurs des processeurs Intel vers des processeurs Apple Silicon qui sont basés sur les technologies d’Arm. En effectuant cette transition, la firme de Cupertino espère qu’elle pourra proposer des ordinateurs plus performants, mais qui consommeront aussi moins d’énergie. Mais en même temps, le passage vers des processeurs Arm pour les Macs permet à Apple d’avoir une convergence entre ses ordinateurs et ses smartphones, grâce à une architecture commune. De ce fait, les ordinateurs qui utiliseront les processeurs Apple Silicon pourront lancer des applications iOS comme s’il s’agissait d’applications natives.

Et aujourd’hui, nous avons également des raisons de penser qu’un jour, les iPhone pourraient aussi être en mesure de lancer des applications conçues pour les ordinateurs. Dans un article publié ce mois de juillet, le site Patently Apple relaie des brevets qui montrent que la firme de Cupertino pourrait un jour lancer un accessoire qui ressemble à un ordinateur, et dont le rôle pourrait être de transformer les iPhone en MacBook.

Bien entendu, l’existence de ces brevets ne signifie pas qu’Apple va lancer un produit. Cependant, puisque la firme est en train de faire converger iOS et macOS, l’idée des ingénieurs qui ont imaginé cet accessoire est maintenant plus proche de la réalité.

Apple pourrait-il réussir là où d’autres ont échoué ?

En tout cas, Apple ne serait pas le premier acteur du numérique à vouloir transformer les smartphones en ordinateurs. Par exemple, en 2011, Motorola a lancé le Motorola Atrix qui pouvait être connecté à un écran et un clavier. Il y a également eu le projet Ubuntu Edge de Canonical qui est tombé à l’eau, ainsi que la fonctionnalité Continuum de Microsoft pour les smartphones sous Windows 10 Mobile. Et actuellement, Samsung propose déjà la fonctionnalité appelée DeX sur ses smartphones Galaxy S et Galaxy Note via laquelle on peut accéder à une interface similaire à celle des systèmes d’exploitation d’ordinateurs lorsqu’on connecte ceux-ci à un écran et à un clavier. Mais si d’autres ont déjà tenté de proposer ce nouvel usage pour les smartphones, il est possible que ce soit Apple qui parvient à populariser celui-ci.

Sinon, en attendant la sortie du premier MacBook utilisant les processeurs Apple Silicon, Apple propose déjà un kit de développement aux développeurs. Celui-ci utilise un processeur d’iPad, mais donne déjà une idée des performances qu’auront les futurs ordinateurs de la firme.