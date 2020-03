Apple lance ses nouveaux écouteurs Powerbeats 4 (à 149 euros)

Les Powerbeats 4 d’Apple sont officiels !

Il y a quelques semaines, on découvrait les futurs écouteurs Powerbeats 4 d’Apple en farfouillant dans le code source de iOS 13. Aujourd’hui, le géant américain vient enfin d’officialiser sa nouvelle génération d’écouteurs sans-fil qui, comme les générations précédentes, dispose bien d’un câble pour relier entre eux les deux, mais qui viendra cette fois passer derrière l’oreille de l’utilisateur.

Par rapport à la génération précédente, les Powerbeats 4 disposent d’une nouvelle autonomie, avec désormais 15 heures d’écoute (selon Apple). La technologie Fast Fuel est évidemment de la fête et permet de récupérer jusqu’à 1 heure et demie d’écoute avec seulement 5 minutes de charge

A l’instar des Powerbeats Pro, il sont également certifiés IPX4, et sont animé par la nouvelle puce Apple H1 pour un appairage facile et la compatibilité Siri. Pour la petite anecdote, c’est cette même puce qui anime les Airpods 2 et Airpods Pro, ainsi que les Powerbeats Pro.

Côté look, quelques changements, avec notamment un câble plat qui laisse la place ici à un câble arrondi. Idem côté recharge, avec un port microUSB qui est remplacé ici par un port Lightning. Côté ergonomie, Apple a placé un nouveau bouton directement sur l’écouteur, pour lire/mettre en pause un morceau et appeler l’assistant vocal. Le volume est lui aussi situé directement sur l’un des écouteurs.

Prix et disponibilité

L’autre bonne nouvelle, c’est que ces Powerbeats 4 seront disponibles dans quelques jours à peine, avec une date de commercialisation fixée au 18 mars. Côté coloris, il sera possible de s’offrir un modèle blanc, un modèle noir, ou encore le modèle rouge. Enfin, il faudra accepter de débourser la somme de 149,95 euros pour s’offrir cette nouvelle génération de Powerbeats.