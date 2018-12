Apple Music débarque sur Amazon Echo pour décembre 2018

À partir du 17 décembre 2018, les enceintes Echo auront la possibilité de diffuser des musiques depuis un compte Apple Music. Amazon a annoncé cela sur son blog le 30 novembre.

Les utilisateurs auront ainsi accès de nouvelles possibilités dans leur expérience d’écoute. À l’approche des fêtes, il ne fait aucun doute que l’arrivée du service Apple Music sur Echo va motiver quelques achats pour noël. Puisque la plateforme de streaming de la marque à la pomme est très populaire aux États-Unis, difficile d’offrir une enceinte connectée qui n’est pas compatible.

« Les clients pourront demander à Alexa de jouer leurs chansons, artistes et albums préférés – ou n’importe laquelle des playlists faites par les éditeurs d’Apple Music à travers le monde, couvrant de nombreuses activités et ambiances. Les clients pourront également demander à Alexa de diffuser en streaming des radios d’experts centrées sur des genres populaires comme le Hip-Hop, des décennies comme les années 80, et même de la musique du monde entier, comme le K-Pop. Demandez simplement à Alexa de jouer Beats 1 pour écouter le streaming live global d’Apple Music, y compris des interviews d’artistes en profondeur, le tout sans aucune publicité, » peut-on lire sur l’article de blog d’Amazon.

Dès cette annonce, le géant du ecommerce a mis à jour les photos de produits de l’ensemble de sa gamme Echo. Du Dot au Show, les fiches arborent toutes le logo Apple Music, très similaire à celui créé pour iTunes. Les enceintes connectées Amazon ont été les produits les mieux vendus durant le Black Friday, surtout l’Echo Dot de 3ème génération.