Le paiement mobile français prépare sa défaite, dépassé par Apple et Google

Il était né en 2013 et avait rassemblé la plupart des banques françaises. Le projet Paylib, qui visait à proposer une application pour que les Français puissent se mettre au paiement mobile depuis leurs smartphones vient d’essuyer un premier abandon. La Caisse d’Épargne et la Banque populaire, du groupe BPCE, supprimeront le service à partir du 16 juin prochain pour les nouveaux clients, et au 20 septembre, l’ensemble des clients ne pourront plus passer par Paylib pour régler un achat.

Le paiement mobile est loin de ne pas être populaire et en pleine croissance, mais force est de constater que l’application française s’est fait dépasser par la popularité des géants présents sur le marché, avec en tête, Apple Pay. Si l’application d’Apple avait elle aussi connu des difficultés par le passé, elle est arrivée à s’imposer, et gagner la confiance de ses utilisateurs.

Acteurs technologiques VS acteurs bancaires

En sortie de crise, les fintech des nouveaux services de paiement dématérialisés ont le vent en poupe. Il faut dire que l’épidémie a accéléré de façon significative l’usage des nouveaux outils bancaires depuis nos smartphones, jusqu’à se montrer parfois indispensables. Le paiement mobile pur et dur n’est pas en retrait, et malgré l’usage prédominant d’Apple Pay, l’application fintech la plus téléchargée en 2019 en France n’est autre que Google Pay, l’alternative au paiement mobile pour les utilisateurs Android, populaire en particulier chez les banques en ligne et les néo-banques.

En revanche, un problème se présentera pour les clients de la Caisse d’Épargne et de la Banque populaire, si aucune nouveauté n’arrive ces prochains mois dans l’offre. En effet, les deux banques ne proposent toujours pas la compatibilité de leurs cartes bancaires avec les portefeuilles numériques de Google Pay, la seule alternative à Paylib pour les utilisateurs qui ne possèdent ni un iPhone ni un Samsung (Samsung Pay).

On imagine bien que les choses rentreront vite dans l’ordre, avec l’arrivée de Google Pay dans le groupe BPCE. Ces trois dernières années, les deux établissements bancaires auront fait de la résistance pour appuyer une application de paiement mobile française qui aurait pu connaître un grand avenir. Malheureusement pour Paylib comme pour beaucoup de nouveaux services financiers, les clients ont préféré faire confiance aux acteurs technologiques plutôt qu’aux acteurs bancaires.