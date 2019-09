Apple peut souffler, toujours pas de montre Pixel Watch à l’horizon

Toujours pas de Pixel Watch à l’horizon. Le 15 octobre, Google présentera enfin ses nouveaux smartphones, le Pixel 4 et le Pixel 4 XL, ainsi que d’autres objets connectés. Mais d’après des sources citées par Business Insider (relayé par 9to5Google), la firme de Mountain View n’a pas prévu de présenter des montres « Pixel Watch » durant cet événement. Pourtant, en 2016, Google aurait été à deux doigts de lancer sa première montre connectée, durant l’événement de présentation de la première génération de smartphones Pixel.

D’après BI, Google aurait développé la montre avec LG.

Une montre Google annulée en 2016

À la dernière minute, Rick Osterloh, fraîchement nommé à la tête de la division hardware de Google, aurait décidé d’annuler le lancement de cette montre.

D’après les sources de Business Insider, Osterloh aurait estimé que, côté design, le langage visuel utilisé était trop différent de celui des autres produits « Made by Google ». Mais en plus de cela, le mécanisme de synchronisation entre la montre et les premiers smartphones Pixel n’aurait pas été satisfaisant.

La montre n’a cependant pas tout à fait disparu. Google et LG se seraient en effet entendus pour permettre à la marque coréenne de lancer ce modèle développé pour Google : il s’agirait de la LG Watch Style, lancée par LG il y a trois ans.

On ignore si Google a totalement abandonné l’idée de lancer ses propres montres. Mais en tout cas, il est à rappeler qu’il y a 8 mois, la firme a dépensé 50 millions de dollars pour faire l’acquisition d’une partie de la R&D du fabricant Fossil.

En attendant, Apple et Samsung dominent le marché des montres connectées, tandis que les montres utilisant le système d’exploitation Wear OS de Google peinent à séduire les foules.