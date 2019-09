Nest Wifi : le prochain routeur de Google pourrait aussi servir d’enceinte connectée

Le 15 octobre, Google présentera enfin ses nouveaux smartphones, le Pixel 4 et le Pixel 4 XL.

Étant donné que la firme de Mountain View a déjà dévoilé certaines informations, et que d’autres caractéristiques ont fuité sur des sources non officielles, les deux haut de gamme de Google n’ont presque plus de secrets.

Cependant, Google profitera probablement de cet événement pour lever le voile sur d’autres produits. Et pour le moment, presque aucune information n’a fuité sur ceux-ci.

Néanmoins, cette semaine, le site 9to5Google évoque le développement par Google d’un nouveau produit baptisé Nest Wifi. D’après les sources de ce média, Nest Wifi serait le successeur de Google Wifi, le routeur actuellement proposé par la firme de Mountain View.

Il ne s’agira pas d’un simple routeur

Et par rapport à son prédécesseur, Nest Wifi apporterait deux changements majeurs.

Tout d’abord, Google aurait opté pour un packaging similaire à celui d’Eero, une marque de routeurs rachetée par Amazon en février. Ainsi, la firme vendrait un routeur principal accompagné de « beacons » qui permettront de créer un réseau maillé dans la maison (pour éviter les zones mortes).

Mais il ne s’agirait pas de la seule fonction du Nest Wifi. En effet, d’après 9to5Google, les beacons qui servent à renforcer la couverture du Wifi dans la maison seraient également des mini-enceintes connectées, sur lesquelles il sera possible d’invoquer Google Assistant pour accéder aux fonctionnalités habituelles de celui-ci, mais aussi de contrôler des paramètres du Wifi avec des commandes vocales. En ce qui concerne la qualité du son et les performances, ces enceintes seraient comparables au Nest Home Mini.

D’ailleurs, en plus de ce nouveau routeur, Google pourrait aussi présenter une nouvelle version de l’enceinte Nest Home Mini (anciennement Google Home Mini). La principale nouveauté serait la présence d’une prise jack pour connecter la petite enceinte à des baffles.

Mais bien entendu, toutes ces informations provenant de sources non officielles, les pincettes sont pour le moment de rigueur.