Apple pourrait lancer un iPad pliable en 2020

Les appareils à écrans pliables arrivent petit à petit. En début d’année, Samsung présentait le Galaxy Fold, un smartphone pliable qui sera commercialisé en septembre. De son côté, Huawei devrait également commercialiser son Mate X à partir du mois prochain. Et Xiaomi a déjà un prototype de smartphone pliable qui se plie en trois.

En ce qui concerne Apple, la firme de Cupertino n’a pas encore officiellement manifesté son intérêt pour ce type d’appareil. Néanmoins, comme le rapporte un article de CNBC, qui cite la banque d’investissement UBS, Apple serait bien intéressé par les écrans pliables.

Apple serait également intéressée par cette nouvelle technologie

La banque est convaincue qu’Apple pourrait lancer un appareil à écran pliable dès l’année prochaine. Mais il serait plus probable que cela se fasse en 2021. UBS pense également que le premier appareil à écran pliable d’Apple ne sera pas un iPhone, mais une tablette iPad. Pourquoi ? Parce que les clients d’Apple manifesteraient beaucoup d’intérêt pour les appareils à écrans pliables.

L’article de CNBC indique aussi que la Chine serait le marché le plus réceptif aux smartphones pliables, actuellement.

Bien entendu, le coût des écrans pliables reste le principal obstacle. Mais plus les constructeurs en produiront, plus ces coûts vont baisser. Huawei, par exemple, estime que grâce aux baisses de ces coûts sur le long terme, il sera possible de vendre des smartphones à écrans pliables à moins de 1000 euros plus tard. Mais pour le moment, les modèles de Huawei et de Samsung coûtent deux fois plus cher qu’un smartphone premium classique.

En ce qui concerne la solidité de ces écrans, la société Corning développe déjà du verre Gorilla Glass pliable pour protéger ceux-ci contre les rayures et contre les chutes.