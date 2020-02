Apple prévoit-il de sortir des AirPods X à 399 dollars ?

Dévoilés en octobre 2019 par Apple, les AirPods Pro sont actuellement les derniers écouteurs sans fil de la marque à la pomme. Toutefois, cette dernière songerait à dévoiler un nouveau modèle, temporairement baptisé AirPods X, très bientôt. C’est en tout cas ce que suggère des références apparues dans l’inventaire des magasins Target, célèbre chaîne américaine de grande distribution. Ces images viendraient vraisemblablement d’employés ayant fait fuiter l’information sur le web.

Si les images en question sont assez nombreuses, elles restent peu précises, car le nom des produits signés Apple peut encore changer —en plus de ne pas évoquer directement l’appareil dont il s’agit. Les prix référencés dans l’inventaire sont habituellement corrects et non soumis au changement.

Pour ce qui est des AirPods, on ne sait donc pas vraiment à quoi s’attendre, sachant que c’est plutôt la possibilité d’un modèle Lite qui a fait parler ces dernières semaines. Plusieurs rumeurs suggèrent effectivement que la marque à la pomme pourrait dévoiler des écouteurs sans fil moins chers que son modèle Pro actuel à 279 euros (contre 179 euros pour le modèle traditionnel avec boîtier de charge filaire).

Il se peut aussi que ces AirPods X soient le casque audio haut de gamme évoqué plus tôt par l’analyste et spécialiste d’Apple, Ming-Chi Kuo. La différence avec la gamme de casques Beats n’est pas connue et la marque à la pomme n’a évidemment pas confirmé la potentielle sortie d’un tel appareil.

Multiple Target employees have started reaching out to me about this 🤔

Showing up in their systems and on UPC scanners is this mysterious “Apple AirPods (X Generation)” listing, priced at $399. 👀

Potentially Apple’s over-ear “StudioPods” headphones. Launch soon (March)? pic.twitter.com/NVcqH8As47

— Jon Prosser (@jon_prosser) February 22, 2020