Apple s’attendrait à une stabilisation des ventes d’iPhone

75 millions d’unités. C’est le nombre d’iPhone vendus que la firme de Cupertino viserait pour ce second semestre 2019, durant lequel celle-ci va commencer à commercialiser les successeurs de l’iPhone XS, de l’iPhone XS MAX et de l’iPhone XR.

Du moins, c’est qu’indique Bloomberg cette semaine. D’après le média américain, les fournisseurs d’Apple viseraient ce nombre pour leurs productions du second semestre.

Étant donné qu’on ne sait pas combien d’iPhone Apple a vendus l’année dernière durant la même période, il est difficile de faire une comparaison. Mais le fait que la firme vise 75 millions d’unités suggère que celle-ci s’attend à une hausse des ventes par rapport à l’année dernière, ainsi qu’à une stabilisation de la demande.

Mais bien entendu, le fait que les fournisseurs s’attendent à produire 75 millions d’unités ne signifie pas qu’Apple arrivera à toutes les vendre.

Pour rappel, bien qu’Apple soit encore très loin de la catastrophe, les ventes des nouveaux iPhone en 2018 ont été décevantes. D’ailleurs, à cause de ces mauvaises performances, Apple a concédé qu’il devrait revoir ses tarifs dans certains pays pour vendre plus de smartphones.

Et face à un marché au point mort, la firme de Cupertino a également décidé de miser un peu plus sur les applications et sur les services en lançant des abonnements comme Apple TV+ ou Apple News+.

Des rumeurs sur les prochains iPhone

A priori, les iPhone qu’Apple présentera cette année devraient être des versions améliorées des modèles sortis en 2018. Néanmoins, il faudrait s’attendre à d’importantes nouveautés en ce qui concerne les caméras.

En revanche, les iPhone de 2020 devraient être plus intéressants, étant donné qu’il s’agira probablement des premiers iPhone 5G.