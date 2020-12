Apple tacle indirectement la lenteur des mises à jour Android

Si Android est un système d’exploitation plus ouvert, iOS bénéficie en revanche d’une meilleure optimisation entre le logiciel et le matériel. Et grâce à cela, alors que le processus de mise à jour d’Android est très lent (sauf pour les smartphones Pixel qui sont vendus par Google), Apple a la possibilité de déployer les nouvelles versions d’iOS à un maximum d’utilisateurs dès que celles-ci sont disponibles.

Et régulièrement, Apple tacle cette lacune du système d’exploitation Android. Par ailleurs, cette semaine, la firme de Cupertino a décidé de mettre en avant la progression du déploiement d’iOS 14 depuis son lancement.

Sur une page de son site web, la firme de Cupertino a publié ces statistiques :

81% de tous les appareils lancés au cours des quatre dernières années utilisent iOS 14

17% de tous les appareils lancés au cours des quatre dernières années utilisent iOS 13

2 % utilisent une version plus ancienne

Et sur l’ensemble des iPhone (sans tenir compte de l’année de sortie) :

72 % des appareils utilisent iOS 14

18 % utilisent iOS 13

10 % utilisent une version plus ancienne

Les mises à jour ont aussi été déployées très rapidement pour l’iPad. Sur les modèles lancés ces quatre dernières années :

75 % utilisent déjà iPadOS 14

22 % utilisent iPadOS 13

3 % utilisent une version plus ancienne

De son côté, Google poursuit les efforts pour réduire la fragmentation de son système d’exploitation

De son côté, Google a cessé de partager régulièrement les tableaux sur la distribution d’Android, qui mettaient en avant à quel point le système d’exploitation est fragmenté. Néanmoins, la firme a lancé plusieurs initiatives afin d’accélérer le processus de mise à jour du système d’exploitation. Et d’après celle-ci, il y a eu des progrès.

Parmi les programmes mis en place par Google pour réduire la fragmentation d’Android, il y a le projet Treble, qui est une architecture permettant de réduire l’interdépendance entre les fabricants de smartphones, les fabricants de composants, et les autres acteurs, dans ce processus de mise à jour.

D’ailleurs, cette semaine, Google et Qualcomm ont annoncé une nouvelle collaboration qui, à long terme, devrait permettre aux smartphones utilisant des puces Qualcomm Snapdragon de recevoir des mises à jour plus vite. Grâce à cette initiative des deux entreprises, les fabricants de smartphones pourront mettre à jour leurs appareils vers de nouvelles versions d’Android sans toucher à la partie du logiciel qui est spécifique aux puces Qualcomm Snapdragon.

Mais ce n’est pas tout, les puces Qualcomm Snapdragon pourront prendre en charge quatre versions d’Android et quatre ans de mises à jour de sécurité, ce qui devrait également contribuer à étendre la durée de vie des smartphones.

La première puce à bénéficier de cette initiative de Qualcomm et de Google est la puce Snapdragon 888. Présenté récemment, c’est le composant qui va équiper la plupart des concurrents de l’iPhone 12 sur le segment haut de gamme. Mais Qualcomm compte également faire profiter des puces pour smartphones abordables de son partenariat avec Google.