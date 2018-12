Les applications indispensables pour les conducteurs de voiture électrique

Vous conduisez une voiture électrique ? Alors cet article est fait pour vous. Si ce mode de transport tant à se généraliser, à tel point que même Uber encourage ses chauffeurs à se pencher sur le sujet, les astuces pour faciliter la vie des conducteurs restent de l’ordre du bouche-à-oreille.

Alors, pour vous permettre de rouler en toute tranquillité et de ne plus avoir à vous soucier des problématiques majeures rencontrées lors du trajet, Presse-Citron a sélectionné pour vous quelques applications qui risquent de ne plus quitter votre smartphone.

Trouver un point de recharge rapidement pour votre voiture électrique

L’un des soucis les plus fréquents quand on ne roule pas à l’essence ou au diesel, c’est de devoir alimenter la batterie de son véhicule, et surtout de savoir rapidement où c’est possible, car l’offre s’améliore régulièrement. Pour cela, il existe des applications qui recensent l’ensemble des chargeurs du territoire sur une carte dédiée.

L’une d’entre elles, ChargeMap, est disponible sur l’App Store et sur le Google Play Store et a été créée par des Français. Elle propose une cartographie détaillée de la majorité des bornes de recharge de l’Hexagone, et il existe même une version web pour ceux qui n’auraient plus de mémoire.

Les applications des constructeurs automobiles

L’autre bonne nouvelle, c’est que les fabricants de voitures pensent souvent à accompagner leur produit d’une application compagnon. Ainsi, Volkswagen permet par exemple à ses utilisateurs de régler la température de l’habitacle avec la commande « Dis, Siri ».

Enfin, Tesla, l’un des pionniers du secteur, dispose d’une proposition de valeur plus que satisfaisante pour ses conducteurs. Celle-ci permet en effet de trouver l’un des milliers de Superchargers répartis sur tout le globe terrestre, tout en étant notifié dès que la batterie de la voiture est pleine, laissant donc au chauffeur la possibilité de se concentrer sur autre chose.

Et vous, quelle est votre application préférée en tant que conducteur ?