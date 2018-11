Siri contrôle désormais les voitures connectées de Volkswagen

Volkswagen est décidément à la page quand il s’agit de faire appel aux nouvelles technologies pour proposer des solutions dernière génération. Après avoir fait appel aux lunettes connectées pour équiper ses ingénieurs, l’entreprise a ainsi choisi de faire plaisir à ses clients, cette fois-ci, en intégrant Siri dans le logiciel dédié à ses véhicules. Plus précisément, c’est l’application mobile VW Car-Net, déjà disponible dans l’AppStore (et sur Android), qui se met à jour afin de pouvoir par exemple ouvrir les portières de votre voiture à distance. Il faut toutefois avoir iOS 12 à jour sur votre iPhone ou votre iPad pour pouvoir profiter pleinement de cette fonctionnalité.

Comment contrôler une voiture Volkswagen avec Siri ?

L’application VW Car-Net permet notamment de personnaliser trois raccourcis sur l’écran, eux-mêmes connectés à Siri qui peut les activer en obéissant à un ordre vocal. Il est par exemple possible de lancer le dégivrage, de gérer la température de l’habitacle et même de géolocaliser sa voiture Volkswagen… Une fonctionnalité qui est la bienvenue pour tous ceux qui oublient où ils sont garés lorsqu’ils stationnent dans un grand parking. Avec cette nouveauté, on peut également consulter le kilométrage du véhicule, klaxonner, et même allumer les phares pour éclairer la route.

Les voitures contrôlées à distance, une nouvelle norme ?

Ce n’est pas la première fois que l’on entend parler de contrôle à distance pour commander une voiture. En effet, Spotify a déjà imaginé une enceinte connectée pour les conducteurs. Pourtant, si de telles innovations mettent tant de temps à nous parvenir, c’est aussi par souci de sécurité. En effet, comme tous ces nouveaux outils s’appuient sur le numérique, les chances de piratage augmentent, de pair avec le progrès technologique. Le propriétaire de la Tesla hackée et volée le mois dernier, au nez et à la barbe d’une caméra de vidéosurveillance, en sait quelque chose !

