Après EA Play, Ubisoft+ en route vers le Xbox Game Pass ?

Il y a quelques longs mois déjà que les principaux éditeurs proposent leur propre plateforme de jeux par abonnement. C’est le cas d’Electronic Arts, mais aussi d’Ubisoft, qui propose son service d’abonnement Ubisoft+. Un service payant qui permet d’accéder librement à plus d’une centaine de jeux sur PC.

Ubisoft+ en route vers le Xbox Game Pass ?

En novembre dernier, pour célébrer le lancement des nouvelles Xbox Series X et Xbox Series S, Microsoft a intégré le service EA Play au sein même de son offre Xbox Game Pass. Déjà indispensable auparavant, l’offre Xbox Game Pass est ainsi devenue presque « obligatoire » pour tout joueur Xbox qui se respecte, avec en prime une formule Ultimate (qui intègre notamment le Xbox Live Gold) absolument incroyable.

En intégrant EA Play au Xbox Game Pass, Microsoft a donc permis aux joueurs de profiter de plusieurs dizaines de nouveaux titres, sans le moindre surcoût. Aujourd’hui, il se murmure que Microsoft pourrait réaliser cette même opération, avec Ubisoft+ (autrefois Uplay+). De quoi permettre aux joueurs de profiter « librement » de licences comme Far Cry, Splinter Cell, Assassin’s Creed, Ghost Recon, Prince of Persia, The Crew…

Selon d’insistantes rumeurs, Microsoft pourrait en effet intégrer le service d’Ubisoft à son Xbox Game Pass en 2021. A noter toutefois que le service Ubisoft+ est affiché au prix de 14,99€/mois, et il parait donc compliqué pour Microsoft d’intégrer ce dernier à son Xbox Game Pass sans le moindre surcoût. A titre de comparaison, EA Play est affiché à 4,99€/mois.

Ces dernières semaines, Microsoft s’est montré particulièrement agressif sur le marché du jeu vidéo, avec l’intégration de EA Play bien sûr, mais aussi le rachat de Bethesda. Rien ne parait impossible pour le géant américain, et certains se prennent donc déjà à rêver de l’arrivée d’Ubisoft+ au sein du Xbox Game Pass. A noter qu’il se murmure également que Microsoft pourrait racheter prochainement les studios Dontnod et Asobo Studios, aux commandes du récent Flight Simulator, qui sera disponible sur les nouvelles Xbox à l’été 2021…