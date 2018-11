Après la messagerie et le bouton follow, Google Maps se met également aux #Hashtags

Google Maps ne se contente plus d’aider ses utilisateurs à s’orienter. Actuellement, alors qu’elle s’apprête à fermer Google+ pour le grand public, la firme de Mountain View donne des airs de réseaux sociaux à ses autres services.

Ainsi, après la possibilité de suivre un établissement et un projet de messagerie pour permettre aux utilisateurs de contacter directement les entreprises, Google Maps se dote maintenant aussi de hashtags pour les avis.

Cette nouvelle fonctionnalité a été confirmée par Google à notre confrère TechCrunch et serait actuellement déployée dans le monde sur l’application Android.

L’utilité des hashtags sur Google Maps ? Comme sur Twitter, Facebook ou Instagram, cela permettra aux publications d’être indexées avec d’autres publications ayant des choses en commun.

Google Maps devient un moteur de découvertes

Par exemple, si un établissement est accessible en fauteuil roulant, on pourra y mettre le hashtag #wheelchairaccessible. Si c’est un endroit idéal pour un rendez-vous galant, on pourra utiliser le hashtag #datenight. Et si l’endroit propose des plats végétariens, on pourra mettre le hashtag correspondant sur un avis.

Grâce à ces hashtags, Google Maps renforce son positionnement en tant que moteur de découvertes, ce qui permet à l’application d’encore plus concurrencer les pages sur Facebook.

Actuellement, Google My Business, l’interface qui permet aux entreprises de gérer leurs présences sur Google Maps, permet déjà à celles-ci de publier des mises à jour similaires aux statuts sur les réseaux sociaux. Cela permet par exemple de communiquer les offres spéciales, des nouveaux menus ou bien des programmes.

En même temps, en Inde, Google vient également de commencer le déploiement de Neighbourly, un réseau social hyperlocal qui permet aux utilisatuers de discuter avec leurs voisins.