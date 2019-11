Après le Taycan, voici les deux prochains modèles 100% électriques de Porsche

C’est devenu une sorte de mantra chez les constructeurs automobiles : la plupart promettent que « l’intégralité de leur gamme sera électrifiée d’ici 2025 ». Nous l’avions vu avec Volvo, puis plus récemment avec Audi qui ne fait pas secret de ses ambitions dans le domaine, et Porsche, entre autres.

Il faut cependant décrypter un peu : « électrifié » ne signifie pas 100% électrique. Les constructeurs annonçant ces plans à cinq ans incluent dans leur gamme les modèles hybrides rechargeables, qui sont généralement de simples variantes des gammes existantes auxquelles a été ajouté un moteur électrique, comme par exemple la Panamera SE Hybrid. Leurs gammes seront donc composées de voitures 100% électriques et de voitures hybrides plugin.

Mais la tendance est là, et le groupe Volkswagen AG, qui détient entre autres Audi et Porsche, semble vouloir être en pointe dans cette transformation. Porsche et Audi l’ont déjà démontré en sortant chacun un modèle électrique. Outre sa gamme hybride et les quatre modèles électriques à venir, l’Audi e-tron est déjà commercialisée depuis cet été, et le Porsche Taycan arrivera dans les concessions à la fin de l’année.

Mais il semblerait que chez Porsche, qui est un « petit » constructeur avec une production d’environ 250.000 voitures par an (mais aussi le plus rentable au monde), la messe soit dite, et que la transition vers l’électrique soit définitivement actée et irréversible. Et qu’elle se fera rapidement. La marque de Stuttgart a certainement déjà beaucoup appris dans ce domaine avec le Taycan, et semble pour le moment avoir fait un sans-faute, si l’on en croit l’ensemble des médias qui l’ont déjà essayé, et qui sont unanimement élogieux à son égard (nous serons à la prochaine session d’essais juste avant sa sortie).

Du coup, Porsche va capitaliser rapidement sur l’expérience acquise pour proposer d’autres modèles électriques dans un délai relativement court. Mais à la différence du Taycan, qui est une nouvelle voiture et une création à partir d’une feuille blanche, les deux prochains modèles électriques de la marque seront des versions électrifiées de modèles actuels.

La première arrivante après le Taycan devrait donc être la version électrique du Macan, l’actuel SUV compact de la marque qui est aussi de loin son best-seller mondial. Selon nos informations, le Macan devrait débarquer en 2021 et figurer comme une variante de la gamme Macan à côté des Macan thermiques S, GTS et Turbo. Mais il pourrait cependant arborer un look différent.

Un Cayman électrique de 400 chevaux

Le troisième modèle 100% électrique de Porsche sera lui dérivé du coupé sport 2 places à moteur central Cayman et de sa version cabriolet Boxster. Selon des informations fuitées reprises par nos confrères de Car Magazine, le remplacement des jumeaux Boxster et Cayman 718 sera entièrement électrique. Les informations récoltées suggèrent les spécifications suivantes :

Groupe motopropulseur Deux moteurs électriques, propulsion ou transmission intégrale (les deux seront probablement disponibles comme cela a toujours été le cas chez Porsche)

Puissance 400 chevaux

Châssis monocoque en aluminium

Le Cayman électrique devrait partager des composants avec l’ensemble du groupe, avec une Audi TTE et la renaissance de la Lamborghini Uracco.

Et la 911 alors ?

Le plan en est encore à ses débuts, mais les ingénieurs n’ont plus que quelques mois pour présenter un projet abouti aux cadres de Porsche. Le directeur général Oliver Blume a déclaré au magazine CAR que la marque s’est donnée douze mois pour décider de l’avenir de la mythique 911 dans ce contexte. En attendant, la version 992.2 de la 992 actuelle sera dotée d’une option hybride comme la Panamera et le Cayenne. La plate-forme avait été conçue pour recevoir un groupe motopropulseur électrifié avant l’heure.

Mais c’est donc au successeur de la 718 Cayman que reviendra le rôle de pionnier d’une voiture de sport Porsche entièrement électrique.

Selon Lutz Meschke, vice-président de Porsche AG, « Dans le segment des voitures de sport, nous devons penser à la voiture électrique pure. Avec la 911, ce sera un peu difficile, mais pour la 718, je pense que ce pourrait être un très bon pas pour l’avenir, sur une toute nouvelle plateforme que nous pourrons ensuite discuter et partager avec d’autres marques ».