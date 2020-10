Assassin’s Creed : de nombreux projets à venir… sur Netflix !

Après un premier opus paru en 2007 sur PS3 et Xbox 360, le jeu Assassin’s Creed s’est rapidement imposé comme une franchise indispensable chez Ubisoft, l’éditeur français n’hésitant pas à décliner sa saga sous de nombreuses formes, avec des suites et autres spin-off à foison, sans oublier de décliner la licence sous forme de bande-dessinée, de romans, avec même un film au cinéma en 2016, avec Michael Fassbender dans le rôle principal.

Le plein d’Assassin’s Creed bientôt sur Netflix

Aujourd’hui, Ubisoft n’est pas peu fier d’annoncer la signature d’un partenariat avec le groupe Netflix, pour diffuser prochainement une toute nouvelle série d’animation, mais aussi une « vraie » série, en live, comme The Witcher. Rappelons que Netflix travaille également en étroite collaboration avec Ubisoft pour mettre au point une adaptation du jeu The Division.

Depuis quelques années maintenant, Netflix prend un malin plaisir à piocher dans le jeu vidéo pour ses nouvelles productions « Originals ». Prochainement, c’est Resident Evil qui fera l’objet d’une série inédite sur Netflix.

Concernant Assassin’s Creed, on sait depuis quelques années maintenant qu’une série animée est en gestation, avec à sa tête le producteur Adi Shankar, déjà aux manettes en ce qui concerne la récente adaptation de Castlevania sur Netflix. Du côté de Jason Altman, responsable Ubisoft Film & Television, on explique : « Nous sommes très heureux de pouvoir créer ces séries Assassin’s Creed avec Netflix, et avons hâte de développer la prochaine saga dans l’univers d’Assassin’s Creed. »

En ce qui concerne la partie vidéoludique d’Assassin’s Creed, rappelons que le tout nouvel opus de la saga, sous-titré Valhalla, sera disponible dans quelques jours, à savoir le 10 novembre. A l’instar de nombreux autres jeux, le titre signé Ubisoft sera lancé sur PS4 et Xbox One, mais également sur la toute nouvelle PS5 (fraîchement arrivée chez Presse-citron), ainsi que sur les nouvelles Xbox Series X et S de Microsoft.