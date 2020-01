Aston Martin Rapide E : la sportive électrique… annulée ?

Format c: Aston Martin Rapide E ?

En avril dernier, Aston Martin était on ne peut plus fier d’officialiser sa nouvelle Rapide E. Un bolide 100% électrique, gonflé à 610 ch, obtenus via deux moteurs électriques en guise et place d’un gros V12 6.0L. Au total, Aston Martin avait annoncé une production limitée à 155 exemplaires. Seulement voilà, il semblerait que l’Aston Martin Rapide E ait tout simplement été… annulée.

En effet, selon des propos rapportés par Autocar, le constructeur britannique aurait finalement décidé de tirer un trait sur son Aston Martin Rapide E, et transformer cette dernière en un nouveau projet de recherche. « On ne sait pas encore combien de commandes du modèle ont été enregistrées, ni si des remboursements devront être effectués » explique le magazine.

Un projet de recherche destiné au programme d’électrification Aston Martin

Rappelons que la conception de l’Aston Martin Rapide E avait démarré en 2015, avec un premier concept, avant une présentation au salon de Shanghai en avril dernier. La sportive électrique affichait alors quelques caractéristiques de choix, avec 610 ch, 950 Nm de couple (!!!) et 250 km en vitesse de pointe. Seule l’autonomie, limitée à 320 km, pouvait décevoir…

A l’heure actuelle, tous les travaux effectués en vue de produire cette Aston Martin Rapide E ont donc été transformés en projet de recherche, destiné à électrifier de futurs bolides Aston Martin. Si certains pensaient pouvoir se pavaner au volant d’une Aston Martin électrique dans les prochains mois, il semblerait qu’il faille finalement patienter encore quelques années…

Reste à savoir maintenant ce qui a contraint Aston Martin à annuler une Rapide E qui semblait parfaitement finalisée… Rappelons que certains constructeurs premium, comme Ferrari, ont déjà annoncé qu’ils ne proposeront pas le moindre bolide électrique avant quelques années, préférant pour l’heure se focaliser sur la technologie hybride. Le constructeur italien a d’ailleurs déjà mis au point une impressionnante SF90 Stradale Plug-In Hybrid, un bolide de 1000 ch…