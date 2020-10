Attention ! Si vous cassez l’écran de votre iPhone 12, l’addition sera plus salée qu’avec l’iPhone 11

Alors que les précommandes de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 Pro ont déjà commencé, on découvre petit à petit de nouvelles informations sur ces appareils, des informations qui n’avaient pas été révélées par Apple lors de sa keynote. Par exemple, récemment, Apple a mis à jour sa page dédiée aux réparations d’écran.

Et nous découvrons sur celle-ci, combien cela vous coûtera si jamais vous cassez l’écran de votre iPhone 12 ou de votre iPhone 12 Pro. La réparation (hors garantie) d’un écran d’iPhone 12 coûtera 311 euros. Le prix est le même pour l’iPhone 12 Pro.

On notera que le prix de la réparation est la même pour l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 11 Pro. En revanche, le prix de cette réparation est plus élevé pour l’iPhone 12 par rapport à l’iPhone 11 (221 euros).

Cette différence de prix entre les deux générations peut s’expliquer par le fait que l’iPhone 12 utilise un écran OLED tandis que l’iPhone 11 utilise un écran LCD (qui coûte moins cher). Mais en sachant cela, vous ferez peut-être plus attention.

Bien entendu, il s’agit des tarifs d’Apple, mais pas de ceux des réparateurs agréés ou des réparateurs indépendants, qui peuvent avoir des tarifs différents.

Un écran qui serait très difficile à casser

La bonne nouvelle, c’est que par rapport aux iPhone de 2019, l’iPhone 12 et ses variantes sont plus résistants. En effet, Apple a développé une nouvelle protection appelée Ceramic Shield pour la face avant.

D’après la firme, cette protection est plus résistante que le verre. « […] elle a été soumise à un processus de cristallisation à haute température, qui consiste à faire croître des cristaux nanocéramiques dans la matrice en verre, multipliant ainsi par quatre sa résistance aux chutes », indique Apple dans un communiqué.

Il reste à savoir si Ceramic Shield sera plus résistant que la protection Gorilla Glass Victus proposée par Corning. Cette dernière a été utilisée par Samsung pour protéger son Galaxy Note 20 Ultra. Et un test que nous avons relayé dans un précédent article a mis en avant l’écart entre le modèle de Samsung et l’iPhone 11 Pro Max en matière de restanque aux chocs.

Sinon, on rappelle que si les précommandes de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 Pro ont commencé le 13 octobre, celles de l’iPhone 12 mini et de l’iPhone 12 Pro Max ne débuteront qu’en novembre. C’est probablement pour cette raison qu’Apple n’a pas encore publié d’informations sur les réparations d’écrans de ces deux modèles.

La logique voudrait que réparer un écran d’iPhone 12 mini coûte moins cher que pour un iPhone 12 ou un iPhone 12 Pro, et que réparer un écran d’iPhone 12 Pro Max coûte plus cher.