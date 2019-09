Audi AI:TRAIL Quattro : le concept tout-terrain électrique, venu du futur

Un concept de tout-terrain électrique chez Audi

Avec son nouveau concept Audi AI:TRAIL, le constructeur allemand a souhaité proposer une voiture électrique quatre places, taillé pour le tout-terrain et l’exploration de la nature. Une voiture équipée de quatre moteurs électriques, de systèmes de conduite autonome et assistée et d’une transmission intégrale Quattro permanente.

Pas d’écran ici, mais de grandes vitres, pour permettre aux passager de profiter pleinement des paysages extérieurs. A bord, outre les pédales et un manche en guise de volant, quelques boutons et un smartphone fixé sur la colonne de direction font office de centre d’affichage et de commande pour les fonctions du véhicule et la navigation.

La route ? Quelle route ?

Côté motorisation, ce concept signé est équipé de quatre moteurs électrique, pour une puissance totale de 320 kW et un couple de 1 000 Nm. La vitesse maximale est limitée à 130 km/h, et Audi promet avoir mis l’accent sur l’autonomie plutôt que sur les performances.

Ainsi, l’autonomie procurée par sa batterie au lithium-ion est de 400 à 500 kilomètres sur les routes ou le tout-terrain simple, tandis que sur les terrains accidentés, cette même autonomie s’élève à 250 km. L’Audi AI:TRAIL est également conçue pour la conduite autonome, et peut circuler sur des routes jusqu’au niveau 4.

Avec son look d’hélicoptère, le concept Audi AI:TRAIL permet aux passagers de profiter d’une vue très dégagée, à l’avant, comme sur les côtés. Une visibilité également de mise au niveau du toit, puisque presque tout le toit, du haut du pare-brise au spoiler arrière, permet de regarder le ciel et le paysage au travers d’une vitre. Le tout est juché sur d’immenses roues de 22″, avec des pneus de 850 mm.

Des drones en guise de feux de croisement/route !

En ce qui concerne les feux de croisement/route, l’Audi AI:TRAIL est équipée d’un total de cinq drones triangulaires sans rotor, et dotés d’éléments Matrix LED intégrés. Ces drones sont capables d’atterrir sur une galerie de toit ou directement sur le toit du véhicule et de se fixer sur les éléments de charge inductifs.

Des Audi Light Pathfinders, qui se chargent de survoler cette Audi AI:TRAIL, et illuminer le chemin. Les drones peuvent également éclairer les alentours du véhicule, ou même l’intérieur de ce dernier, à travers le toit panoramique.

Audi insiste également sur la conception de son AI:TRAIL, laquelle est fabriquée dans un mélange d’acier, d’aluminium et de fibre de carbone high-tech. De cette manière, malgré son gabarit et sa batterie, la voiture ne pèse « que » 1 750 kilogrammes.

Soulignons que ce concept Audi AI:TRAIL Quattro est le quatrième de la série de concept cars avec système de transmission électrique, dont la première représentante était l’Audi Aicon, présentée lors de l’édition 2017 de l’IAA.