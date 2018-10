Audi e-Tron : le SUV électrique sera (a priori) en retard

L’Aud e-Tron aura (un peu) de retard à l’allumage

Officialisé il y a quelques semaines à peine, le tout premier véhicule 100% électrique signé Audi, l’e-tron, a rapidement su susciter la curiosité des amateurs d’électromobilité, si bien que 10 000 exemplaires ont été précommandés en quelques jours à peine. Rappelons que ce SUV électrique est amené à chasser sur les terres de l’américain Tesla, sans oublier ses deux concurrents directs sur le segment SUV électrique : Jaguar I-Pace et Mercedes EQC.

Selon Reuters, le SUV électrique signé Audi va finalement être repoussé de quelques semaines/mois, la faute à un souci lié au software du véhicule. C’est en tout cas ce qu’un porte-parole de la marque allemande a signalé ce week-end au très sérieux Bild, mettant en avant de nouvelles modifications au niveau du software qui ont été réalisées durant le processus de développement, et qui nécessitent une nouvelle autorisation. Selon le Bild, cela pourrait occasionner un retard de quelques mois pour le SUV Audi e-Tron, sans compter un contentieux possible entre Audi et LG Chem en ce qui concerne le prix des batteries.

A noter qu’Audi a récemment annoncé être le premier constructeur automobile au monde à recevoir une certification de l’Aluminium Stewardship Initiative (ASI). Avec la certification Performance Standard, l’ASI confirme qu’Audi remplit les conditions de certification pour les utilisateurs industriels d’aluminium et conçoit et produit les composants en aluminium du boîtier des batteries de l’Audi e-tron de façon durable.

Rappelons que l’Audi e-Tron va disposer d’une puissance allant jusqu’à 300 kW et d’un couple de 664 Nm. De quoi lui permettre de prétendre à une accélération de 0 à 100 km/h en 5,7 secondes seulement, tandis que la vitesse maximale de l’Audi e-tron est fixée à 200 km/h. Reste à savoir maintenant quand sera disponible en concessions ce premier véhicule 100% électrique badgé Audi.