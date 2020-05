L’Audi Q4 e-tron à partir de 45 000 dollars « seulement » ?

Un prix pour le futur SUV Audi Q4 e-tron

Il y a un peu plus d’un an, à Genève, Audi officialisait son tout nouveau SUV Q4 e-tron. Un modèle 100% électrique bien sûr, voué à être commercialisé en fin d’année 2020 (même si un report à 2021 est plus que probable). Un SUV relativement compact (4,59 mètres de long, pour 1,90 mètre de large et 1,61 mètre de haut) développé via la plateforme MEB du groupe Volkswagen.

Un SUV Audi Q4 e-tron qui pourrait être proposé à partir de 45 000 dollars « seulement » à en croire les informations glanées par Car & Driver. Rappelons en effet que l’actuel Audi e-tron est affiché à un peu plus de 70 000 euros. Un Q4 e-tron qui viendra concurrencer la Tesla Model Y, mais aussi une certaine ID.4, signée Volkswagen.

Rappelons que l’Audi Q4 e-tron sera doté de deux moteurs électriques fournissant une puissance de 225 kW (soit environ 300 ch), redistribuée via la transmission intégrale maison Quattro. A noter que le SUV signé Audi sera bridé à 180 km/h… A bord, outre un nouveau Virtual Cockpit, on retrouvera aussi un écran tactile de 12,3″ qui affiche et commande les fonctions d’infodivertissement et du véhicule, et qui est intégré au centre de la planche de bord et au-dessus de la console centrale.

A voir maintenant si Audi conservera la peinture exclusive « Solar Sky », développée spécialement pour le concept Audi Q4 e-tron, et qui reflète efficacement une fraction d’onde courte de la lumière du soleil, près du spectre infrarouge. En résulte une réduction considérable de l’accumulation de chaleur à la surface de la carrosserie et à l’intérieur de la voiture.

Du côté de chez Audi, d’ici 2025, on a toujours la ferme ambition de proposer pas moins de douze voitures à motorisation 100% électrique sur les marchés les plus importants du monde, et de réaliser environ un tiers des ventes avec des modèles électrifiés.