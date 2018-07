Aujourd’hui, Google commence à pénaliser les sites lents sur mobile

Google vient d’annoncer le déploiement de la mise à jour Speed Update sur son moteur de recherche. Les sites les plus lents sont dans son collimateur.

Après avoir forcé les éditeurs de sites web à adapter leurs designs aux écrans d’appareils mobiles, et après les avoir forcés à adopter le HTTPS pour plus de sécurité, Google va également inciter les éditeurs dont les sites sont lents (sur mobile) à optimiser ceux-ci.

Au mois de janvier, la firme de Mountain View annonçait une mise à jour de son moteur de recherche baptisée Speed Update. Comme le nom le suggère, avec cette mise à jour, Google veut accélérer les chargements des pages.

« Bien que la vitesse ait été utilisée dans le classement depuis un certain temps, ce signal était axé sur les recherches sur ordinateur. Aujourd’hui, nous annonçons qu’à partir de juillet 2018, la vitesse de la page sera un facteur de classement pour les recherches sur mobile », a indiqué Google.

Quand il a créé son moteur de recherche, la majorité des utilisateurs étaient devant un ordinateur. Mais avec l’explosion du marché des smartphones, les plateformes mobiles ont désormais plus d’importance que les ordinateurs, et certaines entreprises ont même basculé du mobile-friendly (une conception compatible avec les smartphones) au mobile-first (le mobile est plus important que les ordinateurs).

Google déploie le Speed Update

Dans une mise à jour sur le billet de blog qu’il a publié au mois de janvier, Google annonce aujourd’hui que la Speed Update est maintenant déployée « pour tous les utilisateurs ».

La firme avait expliqué que cette mise à jour n’affectera que les pages web « qui offrent l’expérience la plus lente aux utilisateurs et n’affectent qu’un faible pourcentage de requêtes ».

A quelques jours de ce déploiement, un employé de Google avait aussi donné quelques précisions :

La mise à jour Speed Update n’affecte que les sites les plus lents

Ceux-ci peuvent s’améliorer progressivement, même si l’idéal est d’améliorer l’expérience de manière significative

Si votre site est (déjà) « raisonnablement rapide », peaufiner celui-ci ne changera pas les choses (par rapport au Speed Update)

En d’autres termes, si votre site est déjà performant, l’optimiser (même si c’est toujours recommandé) ne changera rien. En revanche, s’il est lent, il serait préférable de toucher au code afin d’éviter d’être pénalisé par le moteur de recherche.