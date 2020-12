Avant le Galaxy S21, Samsung dévoilera « une nouvelle vision de l’écran »

Inépuisable, Samsung compte bien commencer l’année 2021 sur les chapeaux de roue. Si les stars de la rentrée seront bien les nouveaux Galaxy S21 (ou S30), le coréen a prévu un tout autre programme quelques jours avant.

Le 6 janvier 2021 à 17h (heure française), Samsung tiendra une conférence baptisée The First Look 2021 dans laquelle il promet de dévoiler « une nouvelle vision de l’écran ».

Ne vous attendez pas à découvrir le premier smartphone équipé d’un capteur photo sous l’écran. La conférence du 6 janvier sera davantage consacrée aux téléviseurs.

Le coréen travaille depuis plusieurs années maintenant sur de nouvelles technologies d’écran. Nous pourrions ainsi découvrir les premiers téléviseurs mini-LED du coréen en plus des traditionnels QLED 4K et 8K. Pas d’OLED au programme puisque Samsung a choisi de ne pas utiliser cette technologie sur ses TV.

En lieu et place, un téléviseur mini-LED devrait donc être présenté. Simple produit vitrine ou vrai TV « grand public » ? Le mystère reste entier.

Néanmoins, ce premier TV mini-LED sera réservé à des consommateurs aux finances confortables, la technologie n’en étant qu’à ses prémices. Rassurez-vous, nous serons loin des 300 000 dollars demandés pour le premier TV 4K de 110 pouces embarquant la technologie micro-LED.

Samsung devrait aussi dévoiler un produit intégrant cette technologie, mais il serait réservé au secteur professionnel, pour des raisons évidentes de coûts.

En attendant les Galaxy S21

Cet évènement consacré aux écrans sera une bonne mise en bouche pour le keynote de présentation des Galaxy S21, prévu le 14 janvier 2021. Toutefois, ne vous attendez pas à découvrir les nouveaux smartphones de Samsung avec quelques jours d’avance. Tout juste pouvons nous espérer un petit teasing dont le coréen a le secret.

À quelques semaines du grand jour, on connaît déjà presque tout des futurs Galaxy S21. Comme en 2020, Samsung déclinerait son modèle phare en trois modèles : le Galaxy S21, le S21+ et le S21 Ultra.

Ces nouveaux smartphones ne représenteraient pas une énorme évolution par rapport aux S20. Samsung reprendrait les éléments de design des S20 et Note 20 et miserait sur une puce Exynos de dernière génération.

Pas de révolution non plus du côté de la photo. Les S21 reprendraient grosso modo le même matériel que les Note 20 avec quelques ajustements et un nouveau traitement de l’image. Quant aux prix, ils resteraient quasiment identiques à ceux des Galaxy S20. Une évolution en douceur donc.

Rendez-vous le 6 janvier prochain pour découvrir le futur des écrans et le 14 janvier pour l’annonce des Galaxy S21. Ces deux évènements seront bien évidemment suivis par la rédaction de Presse-citron.