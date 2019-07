Avec la nouvelle loi de Trump, la PS5 pourrait être plus cher aux États Unis !

La nouvelle génération de console est désormais une réalité. Annonce officielle de Sony en avril via une interview de Mark Cerny, présentation de l’équipe de développement du côté de Microsoft lors de l’E3 2019, les prochaines PlayStation et Xbox sont en approche. Nous savons déjà que la prochaine génération devrait arriver pour la fin d’année 2020, cependant, toujours rien au niveau du prix. Mais avec la nouvelle loi de Donald Trump aux États-Unis, on peut déjà certifier une chose : Les PlayStation coûteront plus cher au pays de l’Oncle Sam !

La PS5 : Une console avec un prix plus élevé aux USA ?

On le sait, Donald Trump n’est pas à sa première décision un peu étrange. Au mois de mai, le président américain a élevé la taxe de 10% à 25% sur les importations de produits chinois d’une valeur de plus de 200 milliards de dollars. Si pour le moment cette décision n’est pas officielle, elle pourrait vite le devenir si les négociations avec Beijing échouent. De ce fait, les consoles PlayStation seraient ainsi touchées !

Nous croyons, et nous l’avons donc dit au gouvernement des États-Unis, que des tarifs plus élevés finiraient par nuire à l’économie des États-Unis […] Ils (les tarifs) ne nous ont pas tellement touchés, mais nous devrions rester vigilants au sujet du risque potentiel.

Hiroki Totoki, chef des finances de Sony Interactive Entertainment

Avec ce prix, la prochaine PlayStation 5 pourrait voir son prix augmenter de façon critique. Par exemple, si la PS5 est proposée au prix de 400€, elle serait proposée au prix de 440€ à 500€ sur le sol américain ! Ce qui pourrait considérablement nuire aux ventes de la prochaine PlayStation et, selon Sony, nuire également aux consommateurs et à l’économie des États-Unis !

Le mois dernier, Sony, Microsoft et Nintendo se sont unis pour écrire une lettre ouverte à Joseph Barloon, le directeur juridique au Bureau du représentant américain au commerce, expliquant que cette décision ne serait pas bénéfique à l’économie américaine.

Un avenir sombre pour la prochaine PlayStation ?

Alors que nous ne savons pas grand-chose sur la prochaine PlayStation (qui pourrait ne pas être la PS5), son avenir semble déjà sombre aux États-Unis. Une grosse pénalité qui pourrait donner un sérieux avantage à la Xbox Scarlett qui devrait sortir à la même période, pour les fêtes de fin d’année 2020 partout dans le monde.