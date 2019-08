Avec le Galaxy Note 10, Samsung fait l’impasse sur la réalité virtuelle

Samsung faisait partie des pionniers de la réalité virtuelle pour le grand public. En effet, alors que la VR grand public n’était qu’à ses débuts, le constructeur coréen a forgé un partenariat avec Oculus. Grâce à celui-ci, il est possible de transformer certains modèles haut de gamme de Samsung en casques de réalité virtuelle, via l’accessoire Gear VR.

Mais cette année, il semblerait que Samsung ait décidé d’abandonner la réalité virtuelle. Comme vous le savez certainement déjà, le constructeur vient d’officialiser le Galaxy Note 10 et le Galaxy Note 10+. Et si ces deux appareils apportent leur lot d’innovation, Samsung a décidé, cette fois-ci, de faire l’impasse sur les fonctionnalités VR.

Si le Galaxy Note 9, présenté par Samsung en 2018, pouvait encore se transformer en casque de réalité virtuelle grâce au Gear VR, cela n’est plus le cas pour le Galaxy Note 10 et pour le Galaxy Note 10 Plus.

Nos confrères de The Verge ont relayé un tweet de l’analyste Anshel Sag dans lequel celui-ci indique avoir obtenu la confirmation de la part de Samsung que le Note 10 ne sera pas compatible avec Gear VR.

I just got confirmation from @Samsung. No version of the #Note10 is compatible with the GearVR. Not a huge loss tbh. Standalone is where it's at. #VR

— Anshel Sag (@anshelsag) August 7, 2019