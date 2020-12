Avec sept ans de retard sur N26, Revolut lance son interface web

La « Web App » de N26 aura mis du temps avant d’inspirer Revolut. La néo-banque britannique, qui compte désormais 13 millions de clients à travers le monde, ne s’était jamais dotée d’une interface pour ordinateur, à la différence de son concurrent allemand qui avait initié le raccourci dès son lancement, en 2013.

L’interface web de Revolut est disponible à partir d’aujourd’hui, le 1er décembre 2020. Les fonctionnalités ne sont pas aussi complètes pour le moment par rapport à l’application mobile : on retrouve la possibilité de voir ses dernières transactions, le montant sur nos comptes, les coordonnées et la configuration de nos cartes bancaires, et la possibilité de recharger un compte.

Cette première version de Revolut pour le web écarte ainsi plusieurs éléments qui font l’attrait – et le modèle – de la néo-banque : sa marketplace, ses plateformes de trading, de crypto-monnaies, mais également ses sous-comptes. On imagine que ce sont des éléments qui intégreront rapidement l’affichage.

Avantages d’une interface web

En se limitant à une « banque mobile », Revolut a pu réduire ses coûts, et simplifier au maximum son système. Mais maintenant que Revolut possède une section « Business » avec des comptes pro à destination des indépendants et des petites entreprises, une interface web était indispensable.

Chez les particuliers aussi, ce nouveau raccourci sera utile. On reprochait beaucoup à Revolut de ne pas pouvoir proposer d’être accessible via un autre format qu’un smartphone, pour la simple et bonne raison que cela peut être une sécurité en cas de problème avec sa carte. Si vous n’avez pas votre téléphone, ou que vous vous l’êtes fait voler, alors il est important de pouvoir accéder rapidement à son espace client.

Pour cela, l’espace Web donne bien évidemment raccourci aux commandes de blocage et déblocage de carte et de modification du code PIN. Aussi, vous pourrez recharger votre compte suivant les mêmes méthodes que via notre smartphone : par carte bancaire par exemple (la méthode est toujours gratuite chez Revolut, ce n’est plus le cas chez N26) ou via Apple Pay (pensez à bien passer par ne navigateur Safari).

Se connecter à Revolut Web

La néo-banque indique aujourd’hui que l’authentification des clients se fera en deux étapes, avec des facteurs (protocole 2FA). Plus sécuritaire, il vous demandera donc d’entrer votre code personnel (utilisé sur l’application) et cliquer sur le lien de sécurité envoyé sur votre smartphone ou par mail.

En effet, cette authentification à double facteur pour se connecter à Revolut web peut se faire par une activation par notre smartphone. Elle vous permet de confirmer qu’un appareil est sûr en passant par l’application installée, où il vous suffira de confirmer une notification reçue. Si vous n’avez pas votre smartphone, le dispositif vous proposera une autre méthode (par mail) au bout d’une minute.