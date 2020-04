Avec son smartphone pliable, Huawei a perdu plus de 60 millions de dollars

Pour pouvoir démocratiser le marché des smartphones pliables, les marques doivent dépenser des millions en investissement. En 2020, Samsung et Huawei ont tous les deux présenté une seconde copie de leur appareil, et le Mate Xs de la firme chinoise a débuté sa commercialisation en février au prix de 2500 €. Dans une déclaration à des médias chinois, le PDG de Huawei Richard Yu a reconnu que son smartphone pliable était facteurs de lourdes pertes économiques pour l’entreprise.

Depuis qu’elle a été lancée, la production du Mate Xs aurait fait perdre au moins 60 millions de dollars à Huawei. Les pertes pourraient même monter à 70 millions de dollars. Un poids conséquent mais qui n’a pas surpris son PDG : les prix des composants du smartphone sont très élevés. Un moyen de montrer que la sortie d’un smartphone pliable aujourd’hui sur le marché, n’a aucun intérêt économique. Son objectif, comme à chaque fois dans la technologie, est de préparer la clientèle et faire baisser les prix.

Un problème plus global chez Huawei

Cité dans des articles parus sur les médias ITHomes et MyDrivers, le patron de Huawei a profité de cette information pour expliquer que sa marque travaillait avec des composants aux coûts élevés. Sur ses appareils haut de gamme, les prix de ventes sont élevés, mais les coûts de fabrication le sont également. Selon Richard Yu, le module photo du P40 coûterait plus de 100 dollars à Huawei. Par conséquent, les bénéfices de la marque seraient moins élevés que ceux de Samsung et Apple.

En 2020, Huawei estime que ses dépenses en recherche et développement devraient s’évaluer à 20 milliards de dollars. En même temps que de recréer son propre écosystème de logiciels après son interdiction d’utiliser les services de Google, Huawei doit faire en sorte que ses produits restent irréprochables en termes de qualité, pour continuer à concurrencer les autres marques. En 2019, Huawei a livré 230 millions de smartphones. Mais depuis octobre, ses nouveautés ne profitent plus des services américains, et les ventes retombent cette année.

Le Mate Xs, soit la deuxième version d’un smartphone pliable chez la marque chinoise, sera certainement la dernière à réaliser une aussi grosse perte économique. Car malgré ces plus de 60 millions de dollars perdus, Huawei se réjouissait que le smartphone ait trouvé une clientèle répondant à ses objectifs de volumes de vente. Pour que le scénario soit dans le vert la prochaine fois, Richard Yu compte sur une réduction des coûts de production. « Une fois que le coût de fabrication de l’écran pliable sera réduit, il sera possible de réaliser un profit, pas seulement de rembourser le coût initial », a-t-il déclaré.