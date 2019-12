Quel bilan faire de Huawei en 2019 ?

Malgré l’écartement de Google sur les appareils de Huawei, la firme de Shenzhen va plutôt bien. Elle vient de dévoiler les chiffres de ventes qu’elle a réalisées tout au long de l’année, et force est de constater que le conflit entre les États-Unis et la Chine ont eu des conséquences mesurées, n’entravant que de peu l’activité de Huawei.

Cette année a été riche en rebondissements, que ce soit dans le monde de la tech et de la politique. Mêlées, ces deux domaines s’influencent mutuellement, et les informations communiquées par Richard Yu, le PDG de Huawei, laissent apercevoir les grandes lignes de la prochaine tendance qui animera le secteur des smartphones pour cette nouvelle décennie.

Huawei réalise un nombre de ventes record

Dans une réunion interne, le PDG de Huawei a rendu publics les chiffres de ventes de la marque sur l’année 2019, marquée par une nette augmentation par rapport à 2018. 230 millions de smartphones ont été vendus, et Sina Technology News, à qui l’on doit ces informations, a révélé que les imbroglios commerciaux de l’administration Trump n’auront pas eu l’effet escompté. L’année précédente, Huawei avait écoulé 200 millions d’unités.

Cette année, c’est en octobre que la barre des 200 millions d’unités a été dépassée, soit 3 mois plus tôt. On peut donc mesurer le repli qu’a connu Huawei à la suite des décisions politiques américaines, alors que 30 millions d’exemplaires ont donc été vendus sur le dernier trimestre, jusqu’à ce jour. Sans la rupture de liens avec Google, et les retards de commercialisation en Europe, Huawei aurait certainement vendu plus de 30 millions de smartphones sur ces trois derniers mois.

Néanmoins, la croissance reste spectaculaire, et certains chiffres montrent à quel point une tendance opposée est en train de prendre de l’importance en minimisant les conséquences du recul des ventes en Europe. En effet, fin novembre, Huawei déclarait avoir vendu plus de 7 millions de Mate 30 – son smartphone le plus cher – en l’espace de seulement deux mois. Un lancement commercial réussi, que la marque peut remercier sa demande locale, en Chine.

Huawei, plus que jamais tournée vers la Chine

Depuis quelques jours, le Mate 30 est officiellement commercialisé en France. La marque a fini par prendre la décision de déployer son nouveau flagship à certains marchés européens, bien que son smartphone ne propose pas les applications de Google, tant utilisées (Youtube, Google Maps, Gmail …).

Mais Huawei se concentre désormais sur ses ventes chinoises pour continuer à exister, du moins dans son activité de production de smartphones. Sur les 7 millions de Mate 30 écoulés sur ses huit premières semaines, la plupart sont issues de Chine. C’est effectivement à domicile que la marque a réalisé le plus de ventes, et Huawei enregistrait ainsi un surplus de 75 % de ventes vis-à-vis de son Mate 20, lancé un an plus tôt.

Dans un précédent article, nous mentionnions le paradoxe de cette tendance en Chine. Le surplus de ventes par rapport à 2018 s’expliquerait en partie par une nouvelle perception de la marque chez les habitants, à acheter des produits Huawei par une dynamique patriotique. Bientôt, Huawei possédera son propre système d’exploitation, et se montrera comme la réincarnation du conflit entre les États-Unis et la Chine, et le porte-étendard du pays.

De cette dynamique, le marché chinois place désormais Huawei en concurrent très fort à Samsung. De son côté, Xiaomi aurait pu être pénalisé par la situation, lui qui commercialise également ses produits en Chine, là où la marque trouve également ses origines. Mais de façon très stratégique, Xiaomi est arrivé à évoluer en même temps que Huawei grâce à d’autres marchés asiatiques, mais également en Inde. Au final, 48,7% de son chiffre d’affaires provient des pays partenaires. Pour la décennie prochaine, ces deux marques auront une place de taille sur le marché.