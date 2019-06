Avengers Endgame : revivez la bataille finale reconstituée en mode 16 bits

Avengers Endgame à la sauce 16 bits

De nombreux amateurs de rétrogaming restent aujourd’hui encore très attachés à la période 16 bits, incarnée notamment par la bataille entre la Super Nintendo et la SEGA Mega Drive. Si la première est déjà disponible en version Mini, la seconde sera lancée en version miniature en septembre, avec un total de 42 (très bons) jeux à bord. Ces derniers seront sans doute ravis de découvrir aujourd’hui cette reconstitution 16 bits de la bataille finale d’Avengers Endgame, brillamment mise au point par John Stratman.

Ce dernier, passionné à la fois de cinéma et de rétrogaming, prend souvent un malin plaisir à récréer des vidéos en 8 ou 16 bits de certains scènes épiques, notamment de Star Wars récemment. Pour sa nouvelle création, John Stratman a donc décidé de se pencher sur le dernier film signé Marvel, recréant la bataille entre Iron Man, Captain America, Thor et le vil Thanos.

Une reconstitution assez bluffante, au niveau de l’esthétique générale, mais aussi de l’animation ou encore de la musique. Difficile en effet de ne pas se remémorer ici les excellents beat’em all qui ont fait la joie de nombreux joueurs dans les années 90, comme Streets of Rage, The Punisher, Captain Commando, Final Fight ou encore l’excellent Batman Returns.

Avatar en ligne de mire !

Soulignons d’ailleurs que le film Avengers Endgame (qui a déjà pulvérisé quelques records) va ressortir en salles ce 28 juin aux Etats-Unis. Une nouvelle version du film qui disposera à la toute fin d’une scène coupée, d’un petit hommage et « de quelques surprises » a promis le patron de Marvel. Une ressortie qui correspond à l’arrivée dans les salles obscures d’un certain Spider-Man : Far From Home.

Rappelons pour conclure que le film a engrangé pas moins de 2,7 milliards de dollars sur la planète, battant (presque) tous les records. En effet, il manque encore à Avengers Endgame un total de 45 millions de dollars pour aller déloger un certain Avatar, et devenir ainsi le film le plus rentable de l’histoire… Mission bientôt accomplie ?