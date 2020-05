Banque : Boursorama Pink Week-end, 110€ de prime à saisir (vite)

A l’occasion de son Pink Week-end, Boursorama Banque offre une prime de 110€ à tous ses nouveaux clients. La banque en ligne qui recense plus de 2,3 millions de clients continue sa politique d’acquisition agressive avec un bonus gonflé pendant tout le week-end.

Si vous aviez l’intention de partir pour la « banque la moins chère » depuis 12 ans, c’est maintenant qu’il faut en profiter. Cette offre est valable jusqu’au 25 mai 2020, et il faudra entrer le code promo PKN110 au moment de la finalisation de son inscription.

Comment décrocher le bonus de la banque ?

Comme la majorité des banques en ligne, Boursorama propose une prime de bienvenue à ses nouveaux utilisateurs. Avec ce bonus spécial à 110€, elle fait mieux que toutes ses concurrentes (hormis Monabanq, dont la prime de bienvenue de 120€ est conditionnée par une activité régulière sur 12 mois) sur le marché français. Cela dit, il faudra quand même répondre à quelques exigences pour toucher l’intégralité de la prime spéciale Pink Week-end.

Par défaut, quiconque ouvrira un compte chez Boursorama Banque touchera un premier bonus de 50€. Ensuite, c’est la carte bancaire qui conditionnera la seconde tranche. Dans le cas des cartes Visa Classic, Premier ou Boursorama Ultim, le client recevra 60€ de plus (soit 110€ au total). S’il opte pour le compte limité Welcome, il devra se contenter de 30€ de prime en plus (soit 80€ au total).

Si vous voulez partir sur un compte gratuit et sans condition de revenus, il faudra obligatoirement opter pour la carte Ultim ou le compte Welcome. La première est destinée à une clientèle de voyageurs, mais elle peut très bien être utilisée au quotidien. Si vous voulez partir sur une Visa Classic (qui a moins d’avantages qu’une Visa Ultim…), il faudra justifier 1 000€ de revenus par mois. La Visa Premier est accessible quant à elle moyennant un justificatif de 1 800€ par mois.

Boursorama, une banque complète

En plus d’être la banque la moins chère du marché, Boursorama Banque est également la plus complète. Aujourd’hui, la banque en ligne possède une gamme de produits équivalente à celle d’une banque de réseau traditionnelle. Entre le compte courant, les cartes, l’épargne, l’investissement ou le crédit – Boursorama Banque couvre tous les besoins.

Boursorama Banque est également une référence pour ses interfaces, dont l’expérience utilisateur est l’une des meilleures sur le marché. Enfin, la banque figure sur la plus haute marche du « Podium de la Relation Client 2020 » qui a été organisé par Bearingpoint en partenariat avec Kantar. Bref, la banque en ligne n’a négligé aucun aspect de la banque, et elle mérite largement son succès.

