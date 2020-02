Banque en ligne : 3 x 80€ de prime, gratuit et sans condition

Ouvrir un compte en ligne s’accompagne de nombreux avantages. Outre la a prime de bienvenue, la banque en ligne se distingue par l’absence de frais de tenue de compte et par une large gamme de produits bancaires accessibles en toute simplicité. Aujourd’hui, les Hello bank!, Orange Bank, BforBank ou Boursorama Banque rivalisent en tous points avec les banques de réseau traditionnelles.

Avec une telle qualité de l’offre, les banques en ligne se sont imposées dans le quotidien de 6 millions de français. Ce chiffre n’inclut pas les néo-banques (N26…) qui se limitent aujourd’hui à fournir une carte de paiement. En moyenne, les français économisent 200€ de frais bancaires par an en optant pour une banque sur internet. Qu’attendez-vous pour franchir le pas ? Ci-dessous, notre sélection pour trouver la meilleure prime de bienvenue.

Hello One, le top chez Hello bank!

Il y a quelques semaines, la banque en ligne du groupe BNP Paribas a officialisé une toute nouvelle offre. Elle se décompose en deux : Hello One et Hello Prime. Ces deux formules sont associées au même compte courant, et ce sont principalement les cartes bancaires distinguent les deux offres. Les conditions d’éligibilité ne sont pas les mêmes non plus.

Si vous voulez profiter de 80€ de prime à l’ouverture d’un compte Hello bank!, sans condition de revenus et gratuitement, il faudra opter pour Hello One. Cela vous donnera accès à un compte courant, une carte bancaire (équivalente à la Visa Classic, cf notre avis Hello bank!) et toute une palette de services bancaires.

Si les plafonds sont plus restreints que dans l’offre Hello Prime (1 000€ de paiements sur 30 jours, et 400€ de retraits sur 7 jours), c’est la banque en ligne qui offre le plus de flexibilité – moyennant aucune condition du client – sur le marché français. A noter qu’elle ne facture pas les frais d’inactivité, ce qui vous évitera les mauvaises surprises si vous n’êtes pas actif pendant un mois.

Orange Bank, 80€ avec des conditions

Deuxième banque en ligne à offrir une prime jusqu’à 80€ sans condition : Orange Bank. Elle se distingue toutefois de Hello bank! à plusieurs niveaux. Tout d’abord, son offre de produits bancaires est beaucoup plus restreinte (absence de Livret A, d’assurance vie, de crédit immobilier…) – ce qui facilite quand même la lecture. En revanche, difficile d’en faire un compte bancaire principal pour le moment.

Cela n’empêche pas Orange Bank de connaître un vrai succès puisqu’elle a séduit 500 000 clients en seulement 2 ans. La prime actuelle ne requiert aucun justificatif de revenus de la part du client, mais elle sera conditionnée par l’atteinte d’objectifs. Un premier versement de 50€ sera débloqué si le client réalise 10 paiements (ou retraits) dans le premier mois suivant l’ouverture de son compte. Un second versement de 30€ sera versé pour tout premier prélèvement de facture Orange sur son compte Orange Bank (autrement dit, il faut être un client mobile / fixe Orange et transférer son mandat de prélèvement).

Boursorama Banque et son compte Welcome

Boursorama Banque a été le premier à dégainer une offre bancaire « gratuite et sans condition ». Cette formule, baptisée « Welcome » est accessible à tout le monde et permet de profiter d’un compte courant et d’une carte bancaire sans aucun frais. Attention toutefois, les plafonds sont limités : 400€ de paiements sur 30 jours, et 100€ de retraits sur 7 jours.

Quid des autres banques ?

Sur le marché de la banque en ligne, on retrouve également BforBank, Monabanq et ING. Ces trois établissements ne permettent pas d’obtenir une prime pour une ouverture de compte sans condition et gratuite. Dans le cas de Monabanq, le bonus grimpe jusqu’à 120€ – mais le client devra payer une cotisation mensuelle de 2€ (en guise de frais de tenue de compte). Cela lui donne toutefois accès à tous les services comme les crédits Monabanq, les différents livrets d’épargne ou encore les cartes bancaires.

Dans le cas de BforBank, les clients devront tous justifier d’un revenu mensuel minimum de 1 000€. A cela, le bonus actuel pour l’ouverture d’un compte courant n’est que de 60€. La banque en ligne du groupe Crédit Agricole peut toutefois se féliciter d’offrir une prime de 120€ pour toute première souscription à un contrat d’assurance-vie (ce qui n’est pas le cas chez ses homologues).

Enfin, il reste ING. La banque en ligne qui a été la première à franchir le million de clients en France a elle aussi divisée son offre en deux : ING Essentielle et ING Intégrale. Si la première est gratuite et sans condition, il faudra toutefois verser le minimum imposé (1 200€ par mois) pour pouvoir décrocher ce versement. A noter que la banque offre en ce moment aussi la première année à l’assurance « Moyen de Paiement Plus ».