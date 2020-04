Banque en ligne : 330€ de bonus si vous ouvrez un compte (en 5 minutes)

La banque en ligne connait un vif succès. C’est non seulement lié au fait qu’elle soit quasiment gratuite sur toutes les opérations, mais aussi parce qu’elle offre un très joli bonus de bienvenue. Si des acteurs comme ING et BforBank ont décidé de suspendre les primes d’accueil pendant la crise, ce n’est pas le cas de toutes les banques en ligne.

Si vous avez un peu de temps à perdre, et que vous souhaitez ouvrir un compte dans une banque en ligne, cela peut vous rapporter très gros. En l’occurrence, que ce soient Hello bank!, Orange Bank, Monabanq ou encore Boursorama Banque, il y a de quoi toucher jusqu’à 330€ de bonus ce week-end. A tout moment, ils peuvent suspendre leur offre de bienvenue donc il faudra être vif.

Orange Bank : 80€ offerts (le + facile à obtenir)

Orange Bank est une banque en ligne qui connait un énorme succès depuis son lancement, fin 2017. Elle s’est progressivement améliorée à tous les niveaux pour offrir désormais une gamme de produits plus complète (compte courant, 2 cartes bancaires, livret d’épargne et crédit conso) ainsi qu’une belle prime de bienvenue. On rappellera qu’Orange Bank ne demande aucune condition de revenus, et que la banque est gratuite. Autrement dit, cela ne vous engage en rien.

Pendant quelques jours encore, vous pouvez profiter d’un bonus jusqu’à 80€ chez elle. Comment l’obtenir ? Rien de trop exigeant. Le premier versement de 50€ sera conditionné par le fait que le client utilise sa carte bancaire 10 fois dans le premier mois suivant son activation (peu importe le montant des transactions). Le second versement de 30€ sera un remboursement sur une facture Orange ou Sosh (il faut donc être client chez l’opérateur télécom).

Monabanq : un bonus de 120€ sur un an

Monabanq n’est pas n’importe quelle banque en ligne : c’est l’une de nos préférées. La filiale du groupe Crédit Mutuel propose non seulement une très belle offre bancaire, un très bon bonus, ainsi qu’un support client exceptionnel. Pour ceux qui voulaient se lancer dans une banque en ligne mais qui craignent pour la qualité de l’assistance au quotidien, Monabanq est la solution. Vous ne pourrez pas être déçus, la banque a d’ailleurs été « Elue Service Client de l’Année » sur les 3 dernières éditions.

Et comme vous pouvez le constater, la prime de bienvenue de la banque en ligne est la plus généreuse de tout le marché : 120€. Il faut savoir que la banque est sans condition de revenus, mais qu’elle facture entre 2€ et 9€ par mois pour ses offres. Pour décrocher la prime, il faudra montrer un minimum d’activité pendant la première année. Chaque mois (pendant 12 mois), un versement de 10€ sera réalisé si le client effectue 10 opérations (min. 300€ par mois) avec sa carte. Si vous êtes un minimum fidèle, vous n’aurez aucun souci à décrocher 120€ de prime. Cette dernière compense largement le coût annuel de la banque.

Boursorama : 80€, sans condition

Comme Orange Bank, Boursorama Banque propose des comptes gratuits et sans condition (ex : Boursorama Ultim, Welcome…). C’est aujourd’hui la plus grande banque en ligne avec 2,1 millions de clients (données fin 2019) et aussi la banque la moins chère de France (depuis 12 ans). Si le compte classique nécessite de justifier 1 000€ de revenus par mois, Boursorama Banque reste accessible à tous. Benoit Grisoni, le DG de Boursorama nous confiait encore il y a quelques jours que « tout le monde peut devenir client Boursorama », peu importe son niveau de revenus et son profil.

Hello bank! : la carte premium contre 50€

Hello bank! découpe son offre bancaire en deux. La première s’appelle Hello One, et c’est une offre gratuite et sans condition qui est la meilleure du marché en ce moment (et de loin notre préférée de tout le marché). En revanche, elle ne donne pas accès au bonus de bienvenue de 50€.

Ce dernier sera uniquement versé à ceux qui souscriront à l’offre Hello Prime. Cette dernière est conditionnée par les revenus du client (1 000€ par mois minimum) et par le versement d’une cotisation de 5€ par mois. Cela dit, l’avantage chez Hello bank! est le client n’a jamais de frais d’inactivité. En choisissant cette offre Hello Prime, vous n’avez aucun frais à l’international du tout – ce qui est bien mieux qu’un Revolut ou N26. Vous pouvez retrouver notre avis sur la banque ici.

