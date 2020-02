Banque en ligne : Monabanq gonfle sa prime de bienvenue à 170€

Monabanq offre en ce moment un argument choc pour y ouvrir un compte. La banque en ligne du groupe Crédit Mutuel vient de gonfler le bonus de bienvenue – qui grimpe ainsi jusqu’à 170€ pour toute première souscription entre le 3 et le 9 février 2020.

Voir l’offre Monabanq

Une offre valable du 3 au 9 février

Depuis sa création en 2006, Monabanq conserve la même philosophie – celle d’accueillir tout le monde, sans exception. Aujourd’hui encore, c’est l’une des rares banques en ligne à accepter les clients sans aucun justificatif de revenus. Elle ne filtre donc pas la clientèle comme peuvent le faire d’autres banques en ligne qui exigent des revenus entre 1 000€ et 1 200€ par mois pour accepter un nouveau client.

Mieux encore, elle ouvre grands les bras à ses nouveaux clients avec un généreux bonus. Avec cette prime qui monte jusqu’à 170€, Monabanq est tout simplement deux fois plus généreux que la majorité des banques. A titre d’exemple, Boursorama Banque, ING ou encore Hello bank! se limitent à 80€ en guise de bienvenue. Par ailleurs, les néo-banques comme N26 ou Revolut n’offrent rien du tout.

Attention, cette offre spéciale n’a pas vocation à durer très longtemps : elle expire déjà à la fin de la semaine. Il vaut mieux donc être réactif pour ne pas passer à côté de cette opportunité. A noter que Monabanq donne la possibilité à ses clients de reverser leur prime de bienvenue directement à l’association SOS Villages d’Enfants.

Comment obtenir le bonus de Monabanq ?

Pour obtenir l’intégralité de la prime de 170€ chez Monabanq, il faudra faire preuve de fidélité à la banque en ligne. En l’occurrence, le premier versement de 80€ est fractionné en 8 versements mensuels de 10€ chacun. Il est conditionné par la réalisation de minimum 10 opérations par mois (ex : paiement, prélèvement) pour un moins minimum de 300€ sur chaque mois. Si vous utilisez votre carte bancaire Monabanq de manière régulière, cela ne posera aucune difficulté.

Un deuxième versement de 40€ sera effectué au bout du 13ème moins suivant l’ouverture du compte, sous condition que les clients aient respecté pendant les mois 9, 10, 11 et 12 ces mêmes conditions, sans aucune interruption.

Enfin, la dernière prime exceptionnelle de 50€ est versée sur le compte du client une fois que celui-ci a activé sa carte bancaire. Ce troisième bonus est donc aussi très certainement le premier versement que touchera le client. Nous l’avons mis en dernier dans la liste car c’est celui-ci qui est ajouté lors de cette mise en avant début février (les deux autres sont disponibles tout au long de l’année).

Pourquoi choisir Monabanq ?

Contrairement à beaucoup de banques en ligne, Monabanq capitalise sur ses relations avec ses clients pour gagner leur confiance. Au delà du fait qu’il soit disponible sur des horaires élargies, son support client est particulièrement réactif. Preuve de ses efforts, la banque en ligne a été élue en 2020 – et pour la troisième année consécutive – comme « Service Client de l’Année » dans sa catégorie.

Si Monabanq ne demande aucune condition de revenus à ses clients, elle leur demande toutefois une cotisation mensuelle de 2€ pour son service. Par défaut, le client bénéficiera d’un compte courant et d’une carte Monabanq Visa Classic gratuite. Il pourra upgrader celle-ci vers une carte Visa Premier – toujours sans condition de revenus – moyennant un petit supplément.

Au delà de ces deux produits, Monabanq a mis en place une gamme de produits et services bancaires qui rivalise avec toutes les banques de réseau. Cela va des solutions d’épargne à l’investissement en passant par les crédits immobilier et consommation. Pour chacun de ces produits, la banque en ligne possède des experts qui sauront expliquer très simplement le fonctionnement et tous les enjeux de chacun d’entre eux. S’il vous reste des questions, vous pouvez consulter notre avis Monabanq, ou directement solliciter leur support client.

