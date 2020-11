Banque Nickel : « on a priorisé différemment certains projets »

La banque Nickel s’approche des deux millions de clients en France, mais le contexte l’a contraint à devoir revoir son calendrier. Quoi de neuf pour les clients ? La directrice déléguée Marie Degrand-Guillaud et le chef de produit Adrien Bonhomme ont accepté de s’entretenir avec Presse-citron pour faire le point.

Nouveau record

Ils étaient 41 000 en septembre, puis 44 000 en octobre. Un record d’acquisition de clients que la banque Nickel vu comme un vrai réconfort, après l’arrivée de l’épidémie qui a fragilisé nombre de ses concurrents, néo-banques et banques en ligne. En ce début du mois de novembre, la banque qui a fait des buralistes le premier point de contact avec ses clients, approche des 2 millions de comptes ouverts. Une croissance tout à fait honorable pour la banque née en 2014 et qui assure qu’elle atteindra les 4 millions de clients dans quatre ans.

Malgré une forme rassurante sur le modèle, le calendrier et la stratégie de la banque n’ont pas pu rester les mêmes depuis la crise sanitaire. Dans un précédent entretien, la Directrice déléguée Marie Degrand-Guillaud nous avait parlé d’une troisième carte bancaire arrivant pour l’été 2020, ce à quoi la banque déclare aujourd’hui avoir « priorisé différemment certains projets ». Elle ne pourra pas donner de date quant à l’arrivée de cette carte, tant bien même que les « clients l’attendent ».

Prioriser différemment, une autre manière de parler de bouleversement dans une banque qui préparait 2020 comme une année symbolique pour son déploiement en Espagne. Il s’agit du premier pays européen d’un projet d’ouverture au-delà des frontières pour la banque mobile, un pays sur lequel la banque Nickel capitalisera aussi sur les réseaux de buralistes. À l’heure actuelle, une équipe de 30 personnes est toujours présente à travailler sur le déploiement. Mais pour répondre aux nouveaux besoins de ses clients en France, l’établissement se devait, en effet de « prioriser différemment ».

Découvrez ici notre avis sur la banque Nickel

Les projets mis de côté

Le premier projet déclassé concerne cette nouvelle carte bancaire, dite « intermédiaire ». La banque Nickel l’annonçait pour cet été, et celle-ci devait venir se placer entre la carte de paiement de base, qui n’affiche pas le nom du client dessus, et la carte premium Nickel Chrome avec ses assurances et avantages à l’international. Le message est clair, « certains projets ont du retard, dont la carte bancaire », comme le déclarait Marie Degrand-Guillaud à Presse-citron.

Pour elle et pour le chef de produit Adrien Bonhomme, la banque Nickel devait profiter de son agilité pour pouvoir répondre au plus vite aux nouveaux besoins de ses clients dans un contexte de crise sanitaire. « Pouvoir payer et être payé », comme le disaient-ils, bien que pour l’heure il n’est toujours pas question d’évoquer le paiement mobile, et la compatibilité Apple Pay et Google Pay. « L’adoption de ces moyens de paiement est encore toute relative » déclarait la Directrice déléguée. « Dès que ce projet sera acté, on vous informera », nuançait-elle.

Deux fonctionnalités pour la rentrée

En oubliant quelque temps ces projets annoncés ou souhaités par les clients, Marie Degrand-Guillaud et Adrien Bonhomme nous ont évoqué les deux fonctionnalités ajoutées ces dernières semaines. « L’ambition d’être le moins contraignant possible » d’abord, comme le racontait le chef de produit, avec la possibilité de présenter l’un des 190 passeports maintenant acceptés par la banque Nickel pour ouvrir un compte. Ensuite, un service d’envoi d’argent liquide à l’étranger, via un tout nouveau partenariat avec Ria Money Transfer.

La première s’adresse aux émigrés et aux expatriés, souvent des laissés pour compte des banques traditionnelles. La banque Nickel se veut encore moins contraignante qu’avant. Clairement expliqué par Marie Degrand-Guillaud, cette nouvelle politique veut aussi « faire face au temps de latence administrative » qui posent problème à l’ouverture d’un compte ou le changement de banque. Par exemple, il y a les cas de cartes d’identité périmées, les titre de séjour en cours de renouvellement ou dans l’attendre avec un simple récépissé disponible. Utiliser une seconde pièce d’identité, à savoir un passeport, règle ces différents problèmes.

Découvrir la banque Nickel

700 milliards

La seconde proposition, née d’un partenariat avec le réseau de la Ria Money Transfer, permet aux clients de pouvoir envoyer du cash à l’étranger. Ce nouveau service, instantané, est le même que ce que l’on peut retrouver chez Western Union, ou TransferWise pour les virements interbancaires. La banque Nickel veut là aussi s’adresser à ses clients émigrés ou expatriés, qui ont besoin d’envoyer de l’argent le plus rapidement possible à leurs proches.

Cette branche des transferts d’argent, connue sous le terme de « remittance », est en fait un marché à plus de 700 milliards de dollars en 2019 dans le monde. La banque Nickel s’en rapproche stratégiquement, mais se voulait clair avec nous : ce ne sera pas un axe de différenciation. « On est convaincu que de le faire en partenariat c’est la meilleure façon de le faire ». On ne veut pas s’intégrer verticalement », finissait par dire Marie Degrand-Guillaud, bien qu’en 2024 selon elle, la banque Nickel « sera d’une tout autre envergure ».

En savoir plus sur la banque Nickel