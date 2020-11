Battu, Donald Trump ne bénéficiera plus d’un traitement de faveur sur Twitter

Publications étiquetées, posts supprimés ou masqués, les relations entre Donald Trump et Twitter sont loin d’être au beau fixe depuis quelques mois. Le dirigeant est d’ailleurs persuadé que le réseau social fait tout pour le censurer et il a même pris une initiative visant à réformer un texte qui accorde une quasi immunité juridique aux grandes plateformes et leur octroie une relative liberté dans la modération des contenus.

La réalité semble toute autre, puisque Twitter est bien plus clément envers Donald Trump qu’il ne devrait l’être. Ce dernier est en effet protégé par un règlement qui s’applique aux dirigeants mondiaux. Lorsque leurs publications enfreignent les règles, elles ne sont pas toujours supprimées, notamment « si le tweet a une valeur d’intérêt public ». Le président américain ne bénéficiera plus de ce traitement de faveur lorsqu’il quittera la Maison-Blanche en janvier prochain.

Cité par The Verge, Twitter a expliqué comment fonctionnait sa réglementation à l’égard des publications d’intérêt public :

L’approche de Twitter envers les dirigeants mondiaux, les candidats et les fonctionnaires est basée sur le principe que les gens devraient pouvoir choisir de voir ce que leurs dirigeants disent dans un contexte clair. Cela signifie que nous pouvons appliquer des avertissements et des étiquettes, et limiter l’engagement de certains tweets. Ce cadre politique s’applique aux dirigeants mondiaux actuels et aux candidats à un poste, et non aux citoyens privés lorsqu’ils n’occupent plus ces postes.