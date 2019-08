BforBank Days : 150€ de prime à l’ouverture d’un compte courant

Alors que la rentrée se rapproche, la banque en ligne BforBank a décidé d’offrir à ses nouveaux clients une très belle prime de bienvenue. Dans le cas où ces derniers ouvrent un compte courant et un livret d’épargne en parallèle, ils toucheront un bonus de 150€ en guise de cadeau. Il faudra pour cela souscrire à cette offre des BforBank Days avant le 5 septembre prochain.

BforBank sort le grand jeu en août

La banque en ligne BforBank enchaine les annonces pour ce mois d’août : après avoir dévoilé une application mobile entièrement repensée, elle nous a promis une version pour iPad dès le mois de septembre ainsi que la solution Apple Pay dans les premiers mois de l’année 2020. La filiale du groupe Crédit Agricole en profite aussi pour inciter les français à ouvrir un compte avec un argument de choc : une prime !

Pour obtenir la prime de 150€, il faudra passer par deux étapes très simples :

Pour obtenir un compte courant et une carte bancaire gratuite chez BforBank, il faudra tout d’abord justifier d’un revenu mensuel minimum. C’est aussi ce niveau de revenus qui décidera de quelle carte bancaire pourra bénéficier le client : entre 1 200€ et 1 600€ de revenus, une carte Visa Classic lui sera offerte. Au delà de 1 600€ et jusqu’à 4 000€ de revenus par mois, une Visa Premier lui sera offerte. Enfin, le dernier palier, au delà de 4 000€, le client pourra demander une Visa Infinite (moyennant une cotisation annuelle).

Les BforBank Days, une occasion à ne pas manquer

BforBank a annoncé il y a quelques jours de grandes ambitions pour les années à venir. Alors qu’elle cumule aujourd’hui 230 000 clients, elle souhaite passer à la vitesse supérieure pour atteindre les 350 000 clients dès l’année 2021. Pour cela, la banque en ligne va procéder à une augmentation de capital de 60 millions d’euros pour financer une campagne d’acquisition, à l’instar de cette opération spéciale BforBank Days.

Si vous aviez l’intention d’ouvrir un compte dans une banque en ligne, cette offre BforBank Days devrait vous convaincre de vous tourner vers cet établissement. En plus d’avoir cette prime de bienvenue généreuse, BforBank offre une palette de services et produits bancaires d’excellente qualité. Vous pouvez ainsi retrouver tous les produits que vous pourriez avoir dans une banque traditionnelle (compte courant, carte bancaire, livret d’épargne, assurance-vie, bourse, crédits) – et vous en avez le détail dans notre avis BforBank.

Avec une structure entièrement dématérialisée, BforBank peut ainsi réduire les coûts au maximum : les opérations courantes ne coûtent rien au client, il ne doit donc rien payer pour sa carte bancaire, ni pour son compte courant. En parallèle, la banque en ligne ne néglige pas le support client, disponible par téléphone (ou chat / email / courrier) tous les jours de la semaine de 8h à 21h, et le samedi de 8h à 17h.

